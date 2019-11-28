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Российский бизнес захотел вернуться в 90-е 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Российский бизнес захотел вернуться в 90-е
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»
Больше половины российских предпринимателей, 52 процента, уверены, что условия для ведения бизнеса в современной России хуже, чем были в 1990-е годы. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса PwC в России и аналитического центра НАФИ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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В интервью приняли участие около тысячи представителей крупного, среднего и малого бизнеса России. Они были поделены два группы — 1957-1963 годов рождения, то есть те, кто вели бизнес после распада СССР, и родившиеся в период 1980-1991 годов.
Старшее поколение полагает, что в 1990-х годах проблем было больше, чем сейчас. Такого мнения придерживаются 59 процентов опрошенных, обратного — 39 процентов. Молодые более категоричны: 55 процентов говорят, что стало хуже, 38 процентов — лучше.
Заметившие улучшение 42 процента опрошенных объяснили, что сейчас более доступны услуги, прозрачнее условия ведения бизнеса, меньше криминала и больше возможностей. Те, кто оценивают ситуацию негативно, говорят о высоких налогах, административных барьерах, ограничивающих законах и отсутствием господдержки.
Обе группы отмечают, что за 30 лет в стране стала стабильнее обстановка, стало проще начать свое дело и получить кредит. Хуже стала ситуация с ценами на топливо и электричество, а также с квалификацией наемного персонала и коррупцией. Из результатов исследования можно сделать вывод, что в 1990-е годы главным страхом предпринимателей были убийство и угроза физического насилия, а сейчас — уголовное преследование, угроза эмиграции и потеря деловой репутации. Большинство опрошенных, 68 процентов считают регулирование бизнеса со стороны государства чрезмерным.
Их беспокойство подтвердил и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, предприниматели боятся увеличивать производительность труда и прибыль из-за повышенного внимания контролирующих органов и возможных просьб со стороны местных властей профинансировать какие-то проекты.
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Теги:
Компании , Другое
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