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Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом 

Lenta.ru 1 час назад
Москва и Киев начали переговоры по выплате долга газом
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Россия и Украина обсуждают возможность выплаты «Газпромом» долга, возникшего после решения Стокгольмского арбитража, в виде поставок газа. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает «Интерфакс-Украина».
Витренко подчеркнул, что по публичным заявлениям российской стороны можно увидеть определенный прогресс в этом вопросе.
«Речь идет о газе на $3 млрд Это очень много газа. Это годы импорта Украины», — заключил он.
В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой. По словам чиновника, для начала важно договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению этой темы с Еврокомиссией.
Ранее 29 ноября «Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Между тем на этой неделе шведский суд окончательно отклонил претензии «Газпрома» к решению арбитража. Его вердикт признан окончательным. Сумма долга российской компании, включая проценты, приблизилась к трем миллиардам долларов.
«Нафтогаз» требует от «Газпрома» выплатить долг и добивается ареста его активов за рубежом. В связи с этим российская компания отказалась от размещения ценных бумаг в Европе.
Вопрос долга также стоит в центре переговоров о новом транзитном контракте. Российская сторона настаивает, чтобы Украина отказалась от всех судебных претензий, в том числе прекратила требовать средства по решению в Стокгольме. В свою очередь Киев предлагает Москве выбрать способ компенсации, например, через поставку газа.
Общая сумма претензий Украины к «Газпрому» достигает 22 миллиардов долларов. Из них почти 12 миллиардов приходится на новый иск в Стокгольме, еще семь миллиардов — на штраф Антимонопольного комитета Украины.
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