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Россия снизила квоту на иностранных работников 

News.ru 1 час назад
Россия снизила квоту на иностранных работников
Фото: globallookpress.com
Российские работодатели смогут привлечь не более 105 тысяч сотрудников из дальнего зарубежья в 2020 году.
Большинство из тех, кого пригласят, будут задействованы в качестве рабочих на горных работах и в строительстве, а также в машиностроительной и металлообрабатывающей областях. Речь идёт о тех иностранцах, которым для нахождения в РФ нужна виза — жители СНГ и ЕАЭС трудоустраиваются по упрощённой схеме, пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
В 2019 году размер квоты составляет 114,5 тысяч человек, то есть, в следующем году она снизится почти на треть. Как сообщают в Белом доме, многие из квалифицированных специалистов, подпадающих под квоту, будут задействованы на таких важных объектах, как космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири» и Западно-Сибирский нефтехимический комплекс глубокой переработки углеводородов. Эксперты полагают, что снижение квотирования связано с падением интереса иностранцев к российским вакансиям.
Отмечается, что представителям ряда профессий (в их списке 80 пунктов) квоты не нужны. Таких специалистов можно разделить на три группы: инженеры, управленцы и творческие работники.
Как писал News.ru ранее, Россия по числу мигрантов занимает второе место в Европе после ФРГ. В данный момент в РФ живут 11 млн выходцев из других стран. Об этом говорится в докладе Международной организации по миграции (МОМ). Согласно его данным, крупнейшую группу среди мигрантов в России составляют украинцы — более 3 млн человек.
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Теги:
Компании , Экономика , Татьяна Голикова , ЕАЭС
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