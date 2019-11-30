Россия снизила квоту на иностранных работников

Российские работодатели смогут привлечь не более 105 тысяч сотрудников из дальнего зарубежья в 2020 году.

Большинство из тех, кого пригласят, будут задействованы в качестве рабочих на горных работах и в строительстве, а также в машиностроительной и металлообрабатывающей областях. Речь идёт о тех иностранцах, которым для нахождения в РФ нужна виза — жители СНГ и ЕАЭС трудоустраиваются по упрощённой схеме, пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

В 2019 году размер квоты составляет 114,5 тысяч человек, то есть, в следующем году она снизится почти на треть. Как сообщают в Белом доме, многие из квалифицированных специалистов, подпадающих под квоту, будут задействованы на таких важных объектах, как космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири» и Западно-Сибирский нефтехимический комплекс глубокой переработки углеводородов. Эксперты полагают, что снижение квотирования связано с падением интереса иностранцев к российским вакансиям.

Отмечается, что представителям ряда профессий (в их списке 80 пунктов) квоты не нужны. Таких специалистов можно разделить на три группы: инженеры, управленцы и творческие работники.

Как писал News.ru ранее, Россия по числу мигрантов занимает второе место в Европе после ФРГ. В данный момент в РФ живут 11 млн выходцев из других стран. Об этом говорится в докладе Международной организации по миграции (МОМ). Согласно его данным, крупнейшую группу среди мигрантов в России составляют украинцы — более 3 млн человек.