Бюджет провис: ПФР не хватает миллиардов

Бюджет Пенсионного фонда утвержден с большим дефицитом

Бюджет ПФР на 2020 год сформирован с дефицитом 118,4 млрд рублей, на 2021 год — 28,5 млрд рублей. Однако, как пишут РИА «Новости», в 2022 году ожидается профицит бюджета ПФР в объеме 18,5 миллиарда рублей.

Планируется, что в следующем году доходы пенсионного фонда составят 8 трлн 923,9 млрд рублей (7,9% к ВВП). В законе уточняется, что из них 8,87 трлн рублей не связанны с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Расходы на этот год составят 9,42 трлн рублей.

Доход фонда в 2021 году будет составлять 9,29 трлн рублей, а расходы запланированы в сумме 9,32 трлн рублей.