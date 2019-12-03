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Бюджет Пенсионного фонда утвержден с большим дефицитом 

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Бюджет провис: ПФР не хватает миллиардов
Фото: ТАСС
Закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020—2022 годы подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в бюджете фонда не хватает средств почти на 150 млрд рублей
Бюджет ПФР на 2020 год сформирован с дефицитом 118,4 млрд рублей, на 2021 год — 28,5 млрд рублей. Однако, как пишут РИА «Новости», в 2022 году ожидается профицит бюджета ПФР в объеме 18,5 миллиарда рублей.
Планируется, что в следующем году доходы пенсионного фонда составят 8 трлн 923,9 млрд рублей (7,9% к ВВП). В законе уточняется, что из них 8,87 трлн рублей не связанны с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Расходы на этот год составят 9,42 трлн рублей.
Доход фонда в 2021 году будет составлять 9,29 трлн рублей, а расходы запланированы в сумме 9,32 трлн рублей.
В законе на все три года предусмотрена индексация страховых пенсий, при этом она будет осуществляться темпами, превышающими инфляцию: 2020 год — 6,6%, 2021 год — 6,3% и в 2022 году — на 5,9%. Как ранее рассказывал глава ПФР Антон Дроздов. в среднем надбавка составляет не менее одной тысячи рублей. Он отметил, что по сравнению с 2019 годом общий рост пенсий составит 18,3%. Дроздов также рассказывал, что индексация социальных пенсий будет осуществляться с 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.
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Теги:
Компании , Экономика , Антон Дроздов , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , РИА Новости
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