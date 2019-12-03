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Почти 40 процентов россиян отдохнут 31 декабря 

Рамблер 40 минут назад
Почти 40 процентов россиян отдохнут 31 декабря
Фото: ТАСС
Последний день 2019 года будет рабочим только в 53 процентах компаний, принявших участие в исследовании сервиса «Работа.ру». Об этом пишут «Известия».
В опросе приняли участие 700 работодателей. В 53 процентах компаний 31 декабря будет рабочим днем, а в 37 процентах — нерабочим. Десять процентов работодателей заявили, что некоторые их сотрудники будут работать в этот день, а некоторые — нет (работники этих компаний сами выбирают график).
В 23 процентах компаний, сделавших 31 декабря выходным, сотрудникам придется отработать его в другой день. В 77 процентах компаний последний день года сделали дополнительным выходным, отрабатывать который не потребуется.
Большинство опрошенных работодателей (86 процентов), не давших сотрудникам выходной 31 декабря, пообещали отпустить их домой пораньше.
Как сообщал «Рамблер», в этом году 31 декабря выпадает на вторник и будет рабочим днем, после чего россиян ждут новогодние каникулы. Они начнутся в среду, 1 января, и продлятся по среду, 8 января, включительно.
В Роструде отмечали, что по договоренности с начальством работник может взять 31 декабря день оплачиваемого отпуска, отпуск за свой счет или отгул за сверхурочную работу. Кроме того, компания вправе сделать 31 декабря выходным для всех, выпустив специальный приказ и решив опрос с оплатой этого дня.
Депутаты от ЛДПР направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой перенести выходной с субботы, 28 декабря, на 31 декабря постановлением правительства.
Видео дня. Есть ли смысл ехать на заработки в «богатые» регионы
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Компании , Дмитрий Медведев , ЛДПР , Роструд , газета "Известия"
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