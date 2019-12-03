Крупный российский интернет-магазин прекратил работу

Торговая площадка Bringly, запущенная "Яндексом" в ноябре 2018 года, прекратила прием новых заказов. Информация об этом опубликована на главной странице магазина.

Как пишет TJournal со ссылкой на пресс-службу "Яндекса", компания решила сфокусироваться на развитии своего другого маркетплейса — "Беру". В "Яндексе" также пообещали, что сделанные на Bringly заказы будут доставлены покупателям.

"Все клиенты, которые по какой-либо причине не получили товар, получат назад деньги", — добавили в компании.

Сайт Bringly, запущенный около года назад, специализировался на продаже товаров из Турции, Южной Кореи, Китая и других стран — косметики, техники и электроники, аксессуаров для мобильных устройств, товаров для дома, украшений, одежды и обуви.