Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Дании оценили санкции против ​«Северного потока-2»
В Дании оценили санкции против ​«Северного потока-2»
Экономика
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
В Совфеде заявили о важности «Северного потока-2»
В Совфеде заявили о важности «Северного потока-2»
Экономика
Saxo Bank дал шокирующий прогноз на 2020 год
Saxo Bank дал шокирующий прогноз на 2020 год
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.09
$
64.24
71.00
71.15
Прогноз
09.12 – 16.12
$
64.00
70.45
Индексы и котировки Brent
60.89
–0.67 Золото
1468.90
–0.08 РТС
1430.37
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
03.12
1.1074
–0.0001
18.11
1.1075
29.11
19.11
07.11

Крупный российский интернет-магазин прекратил работу 

Российская Газета 26 минут назад
Торговая площадка Bringly, запущенная "Яндексом" в ноябре 2018 года, прекратила прием новых заказов. Информация об этом опубликована на главной странице магазина.
Как пишет TJournal со ссылкой на пресс-службу "Яндекса", компания решила сфокусироваться на развитии своего другого маркетплейса — "Беру". В "Яндексе" также пообещали, что сделанные на Bringly заказы будут доставлены покупателям.
"Все клиенты, которые по какой-либо причине не получили товар, получат назад деньги", — добавили в компании.
Сайт Bringly, запущенный около года назад, специализировался на продаже товаров из Турции, Южной Кореи, Китая и других стран — косметики, техники и электроники, аксессуаров для мобильных устройств, товаров для дома, украшений, одежды и обуви.
Российская Газета: последние новости
Путин указал "Газпрому" направить Киеву предложение по новому контракту Путин указал "Газпрому" направить Киеву предложение по новому контракту Как поменялся деловой климат в России за последние 30 лет Как поменялся деловой климат в России за последние 30 лет Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома" Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома" 
Теги:
Компании , Видео , Яндекс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Дании оценили санкции против ​«Северного потока-2»
В Дании оценили санкции против ​«Северного потока-2» 1
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках 5
В Совфеде заявили о важности «Северного потока-2»
В Совфеде заявили о важности «Северного потока-2» 1
Saxo Bank дал шокирующий прогноз на 2020 год
Saxo Bank дал шокирующий прогноз на 2020 год 36
Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»
Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»
Видео
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Россия пустила газ в Китай
00:53
Россия пустила газ в Китай
Экономика
Ипотека в России рекордно подешевела
00:36
Ипотека в России рекордно подешевела
Личный счет
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
02:39
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
Экономика Статьи
Украина поставила России условие прямых поставок газа
00:38
Украина поставила России условие прямых поставок газа
Рынки
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
00:15
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Недвижимость Личный счет
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
03:28
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
Компании Рынки
Привязать газ к Европе: Украина поставила РФ условие
00:38
Привязать газ к Европе: Украина поставила РФ условие
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение