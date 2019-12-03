Крупный российский интернет-магазин прекратил работу

На торговой площадке Bringly больше ничего нельзя купить, однако все ранее сделанные заказы будут доставлены клиентам. Об этом RNS заявил представитель пресс-службы «Яндекс. Маркета».
«Рамблер» писал, что маркетплейс Bringly был запущен «Яндекс. Маркетом» и «Сбербанком» в 2018 году. В нем были доступны товары, в том числе из Китая и Турции.
«На сайте, действительно, нельзя сделать новый заказ. Сейчас решили сфокусироваться на развитии маркетплейса Беру, где продумаем возможность сделать эксперимент с трансграничными товарами», — пояснил представитель «Яндекс. Маркета».
По его словам, все равнее сделанные заказы будут доставлены покупателям, а тем, кто не сможет получить заказ, будут возвращены деньги за него.
Представитель «Яндекс. Маркета» также призвал покупателей все возникающие вопросы задавать службе поддержки, которая продолжает свою работу.
«Рамблер» писал, что ранее «Сбербанк» приступил к запуску сервиса по доставке банковских карт клиентам на дом. По данным газеты «Коммерсант», в Москве стоимость такой услуги составляет 500 рублей.