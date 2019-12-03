Крупный российский интернет-магазин прекратил работу

Крупный российский онлайн-магазин прекратил прием заказов

На торговой площадке Bringly больше ничего нельзя купить, однако все ранее сделанные заказы будут доставлены клиентам. Об этом RNS заявил представитель пресс-службы «Яндекс. Маркета».

«Рамблер» писал, что маркетплейс Bringly был запущен «Яндекс. Маркетом» и «Сбербанком» в 2018 году. В нем были доступны товары, в том числе из Китая и Турции.

«На сайте, действительно, нельзя сделать новый заказ. Сейчас решили сфокусироваться на развитии маркетплейса Беру, где продумаем возможность сделать эксперимент с трансграничными товарами», — пояснил представитель «Яндекс. Маркета».

По его словам, все равнее сделанные заказы будут доставлены покупателям, а тем, кто не сможет получить заказ, будут возвращены деньги за него.

Представитель «Яндекс. Маркета» также призвал покупателей все возникающие вопросы задавать службе поддержки, которая продолжает свою работу.