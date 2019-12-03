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Немцы пожаловались на работу в России 

Lenta.ru 1 час назад
Немцы пожаловались на работу в России
Фото: РИА Новости
Немецкие компании назвали главные трудности при работе в России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование Восточного комитета германской экономики и Российско-германской внешнеторговой палаты.
Почти треть — 30 процентов — опрошенных авторами предпринимателей из Германии заявили, что деловой климат в России за последний год улучшился. 31 процент считает, что ситуация стала хуже, а 39 процентов не заметили изменений.
Среди главных препятствий для бизнеса в России участники опроса назвали бюрократию, низкие темпы роста и протекционизм. Все они связаны между собой и мешают развитию национальной экономики, считают немецкие бизнесмены.
При этом респонденты стали реже называть санкции среди главных факторов, препятствующих ведению дел в России — 39 процентов против 50 в прошлом году.
В конце октября оппозиционные депутаты немецкого Бундестага из фракции левых предлагали правительству страны отменить антироссийские санкции, однако эта инициатива была отклонена на заседании парламента.
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Теги:
Компании , Экономика , Григорий Березкин , РБК
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