Основатели Google покинули посты в Alphabet

Основатели Google покинули все посты в материнской компании Alphabet

Президент Alphabet Inc. Сергей Брин и генеральный директор холдинга Ларри Пейдж покинули свои посты. Об этом сообщает Associated Press.

Возглавит компанию Сундар Пичаи, генеральный директор Google — компании, входящей в холдинг Alphabet . Брин и Пейдж решили оставаться акционерами Alphabet и заседать в совете директоров.

По итогам 2018 года Alphabet стала третьей по рыночной стоимости компанией в мире. Аналитики Bloomberg оценили холдинг в 745 миллиардов долларов. Первые две строчки тогда заняли Amazon Microsoft , 797 и 789 миллиардов долларов соответственно.

В августе 2015 года Google провел масштабную реструктуризацию: подразделения, занимающиеся разработками, далекими от интернет-бизнеса, были выделены как отдельные компании, и они, наряду с Google, вошли в холдинг Alphabet.

Корпорация Google была основана в 1998 году. Ее основной актив, одноименный поисковик, был создан как учебный проект Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые тогда были студентами Стэнфордского университета.