Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Сенат США проголосует по санкциям против России
Сенат США проголосует по санкциям против России
Экономика
ЕС и США предрекли тяжелые времена из-за «Силы Сибири»
ЕС и США предрекли тяжелые времена из-за «Силы Сибири»
Экономика
Коллекторам закроют доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам закроют доступ к долгам граждан за ЖКХ
Личный счет
Минэнерго подсчитает ущерб от хищений газа
Минэнерго подсчитает ущерб от хищений газа
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.10
$
64.35
71.00
71.20
Прогноз
09.12 – 16.12
$
64.00
70.80
Индексы и котировки Brent
61.01
+0.07 Золото
1477.44
+0.02 РТС
1414.06
–0.21
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.1083
+0.0006
19.11
1.1077
01.12
20.11
08.11

Основатели Google покинули все посты в материнской компании Alphabet 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Основатели Google покинули посты в Alphabet
Фото: Reuters
Президент Alphabet Inc. Сергей Брин и генеральный директор холдинга Ларри Пейдж покинули свои посты. Об этом сообщает Associated Press.
Возглавит компанию Сундар Пичаи, генеральный директор Google — компании, входящей в холдинг Alphabet. Брин и Пейдж решили оставаться акционерами Alphabet и заседать в совете директоров.
По итогам 2018 года Alphabet стала третьей по рыночной стоимости компанией в мире. Аналитики Bloomberg оценили холдинг в 745 миллиардов долларов. Первые две строчки тогда заняли Amazon и Microsoft, 797 и 789 миллиардов долларов соответственно.
В августе 2015 года Google провел масштабную реструктуризацию: подразделения, занимающиеся разработками, далекими от интернет-бизнеса, были выделены как отдельные компании, и они, наряду с Google, вошли в холдинг Alphabet.
Корпорация Google была основана в 1998 году. Ее основной актив, одноименный поисковик, был создан как учебный проект Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые тогда были студентами Стэнфордского университета.
Видео дня. Есть ли смысл ехать на заработки в «богатые» регионы
Последние новости
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Комментарии 
Теги:
Компании , Ларри Пейдж , Amazon , Alphabet , Microsoft , Google , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенат США проголосует по санкциям против России
Сенат США проголосует по санкциям против России 174
ЕС и США предрекли тяжелые времена из-за «Силы Сибири»
ЕС и США предрекли тяжелые времена из-за «Силы Сибири» 44
Коллекторам закроют доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам закроют доступ к долгам граждан за ЖКХ
Минэнерго подсчитает ущерб от хищений газа
Минэнерго подсчитает ущерб от хищений газа
Путин укрепляет свои позиции в Европе и Китае
Путин укрепляет свои позиции в Европе и Китае
Видео
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
03:28
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
Экономика Рынки
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Россия пустила газ в Китай
00:53
Россия пустила газ в Китай
Экономика
Ипотека в России рекордно подешевела
00:36
Ипотека в России рекордно подешевела
Личный счет
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
02:39
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
Экономика Статьи
Украина поставила России условие прямых поставок газа
00:38
Украина поставила России условие прямых поставок газа
Рынки
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
00:15
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Недвижимость Личный счет
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
03:28
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
Компании Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение