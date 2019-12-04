Pepsi и Coca-Cola в России станут менее сладкими

Pepsico сократит количество сахара в российской продукции

Pepsico, Coca-Cola , Red Bull и ряд других производителей напитков 4 декабря планируют подписать Кодекс добровольных обязательств производителей безалкогольных напитков, которым предполагается снизить на 10% количество добавленного сахара в напитках, сообщили RNS в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод.

«Pepsico, Coca-Cola, Red Bull, IDS Боржоми, Росинка, Аквалайн, FAB подпишут Кодекс добровольных обязательств производителей безалкогольных напитков … Подписавшие соглашение компании возьмут на себя добровольное обязательство снизить на 10% количество добавленного сахара в портфеле производимых напитков до конца 2024 года», — говорится в сообщении.

Компании планируют дополнить свои портфели малыми форматами упаковок объемом менее 0,5 л, «что поможет потребителям лучше регулировать количество потребляемого сахара», а также размещать информацию о составе напитка в доступной и понятной для потребителя форме и не рекламировать напитки с добавленным сахаром детской аудитории, отметили в союзе.

«Участники Кодекса обязуются не размещать рекламу безалкогольных напитков на телевидении, радио или в печатных СМИ, целевая аудитория которых состоит преимущественно из детей до 12 лет. Также будет ограничена промо-активность производителей безалкогольных напитков вблизи образовательных и культурно-досуговых учреждений, с преимущественной аудиторией до 12 лет», — рассказали в СПБН.

Кроме того, производители намерены включать в свою линейку новые бескалорийные напитки или напитки со сниженной калорийностью.

«Российские производители осознают важность вопросов сбалансированного питания и формирования здорового образа жизни населения и заинтересованы в продвижении принципов рационального потребления напитков. Компании готовы способствовать выработке дополнительных требований к составу, содержанию этикетки и маркетингу безалкогольных напитков, более строгих по сравнению с требованиями в нормативно-правовых актах, принятых на территории России», — сказал президент СПБН Максим Новиков.

В пресс-службе Pepsiсo подтвердили намерение подписать кодекс и сообщили, что «у компании есть глобальные обязательства по снижению сахара в портфолио напитков к 2025 году, включая и продукцию, представленную на российском рынке».

«Мы принимаем на себя обязательство снизить сахар в напитках на 10% к 2024 году. Наши безалкогольные газированные напитки уже представлены в различных форматах упаковки, включая небольшие форматы по 0,33 мл. Также в ассортименте наших напитков большую долю занимают бескалорийные напитки, не содержащие сахара», — рассказали в компании.

В пресс-службе Coca-Cola на момент публикации не ответили на запрос RNS.