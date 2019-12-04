Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В России обнаружили две бедности
В России обнаружили две бедности
Экономика
Берлин призвал Киев заплатить за российский газ
Берлин призвал Киев заплатить за российский газ
Экономика
Минфин сократит закупки валюты
Минфин сократит закупки валюты
Экономика
Госдума приняла законопроект о налоге для самозанятых
Госдума приняла законопроект о налоге для самозанятых
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.04
$
64.14
71.00
71.07
Прогноз
09.12 – 16.12
$
64.00
70.80
Индексы и котировки Brent
62.02
+0.27 Золото
1475.10
–0.48 РТС
1425.24
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.1073
–0.0004
19.11
1.1077
01.12
20.11
08.11

Pepsico сократит количество сахара в российской продукции 

Rambler News Service + ещё 13 1 час назад
Pepsi и Coca-Cola в России станут менее сладкими
Фото: Reuters
Pepsico, Coca-Cola, Red Bull и ряд других производителей напитков 4 декабря планируют подписать Кодекс добровольных обязательств производителей безалкогольных напитков, которым предполагается снизить на 10% количество добавленного сахара в напитках, сообщили RNS в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод.
«Pepsico, Coca-Cola, Red Bull, IDS Боржоми, Росинка, Аквалайн, FAB подпишут Кодекс добровольных обязательств производителей безалкогольных напитков … Подписавшие соглашение компании возьмут на себя добровольное обязательство снизить на 10% количество добавленного сахара в портфеле производимых напитков до конца 2024 года», — говорится в сообщении.
Компании планируют дополнить свои портфели малыми форматами упаковок объемом менее 0,5 л, «что поможет потребителям лучше регулировать количество потребляемого сахара», а также размещать информацию о составе напитка в доступной и понятной для потребителя форме и не рекламировать напитки с добавленным сахаром детской аудитории, отметили в союзе.
«Участники Кодекса обязуются не размещать рекламу безалкогольных напитков на телевидении, радио или в печатных СМИ, целевая аудитория которых состоит преимущественно из детей до 12 лет. Также будет ограничена промо-активность производителей безалкогольных напитков вблизи образовательных и культурно-досуговых учреждений, с преимущественной аудиторией до 12 лет», — рассказали в СПБН.
Кроме того, производители намерены включать в свою линейку новые бескалорийные напитки или напитки со сниженной калорийностью.
«Российские производители осознают важность вопросов сбалансированного питания и формирования здорового образа жизни населения и заинтересованы в продвижении принципов рационального потребления напитков. Компании готовы способствовать выработке дополнительных требований к составу, содержанию этикетки и маркетингу безалкогольных напитков, более строгих по сравнению с требованиями в нормативно-правовых актах, принятых на территории России», — сказал президент СПБН Максим Новиков.
В пресс-службе Pepsiсo подтвердили намерение подписать кодекс и сообщили, что «у компании есть глобальные обязательства по снижению сахара в портфолио напитков к 2025 году, включая и продукцию, представленную на российском рынке».
«Мы принимаем на себя обязательство снизить сахар в напитках на 10% к 2024 году. Наши безалкогольные газированные напитки уже представлены в различных форматах упаковки, включая небольшие форматы по 0,33 мл. Также в ассортименте наших напитков большую долю занимают бескалорийные напитки, не содержащие сахара», — рассказали в компании.
В пресс-службе Coca-Cola на момент публикации не ответили на запрос RNS.
Видео дня. «Черная пятница»: на что россияне потратили деньги
Rambler News Service: последние новости
Основатели Google покинули руководящие должности в Alphabet Основатели Google покинули руководящие должности в Alphabet В бывшем банке Коломойского сменился собственник В бывшем банке Коломойского сменился собственник «Нафтогаз» подал иск об аресте имущества «Газпрома» в Латвии «Нафтогаз» подал иск об аресте имущества «Газпрома» в Латвии
Комментарии 
Теги:
Компании , Другое , Максим Новиков , Coca-Cola
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России обнаружили две бедности
В России обнаружили две бедности
Берлин призвал Киев заплатить за российский газ
Берлин призвал Киев заплатить за российский газ
Минфин сократит закупки валюты
Минфин сократит закупки валюты
Госдума приняла законопроект о налоге для самозанятых
Госдума приняла законопроект о налоге для самозанятых
Оставим без денег: в Германии предупредили Украину
Оставим без денег: в Германии предупредили Украину 43
Видео
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
00:23
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
Личный счет
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
03:28
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
Экономика Рынки
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Россия пустила газ в Китай
00:53
Россия пустила газ в Китай
Экономика
Ипотека в России рекордно подешевела
00:36
Ипотека в России рекордно подешевела
Личный счет
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
02:39
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
Экономика Статьи
Украина поставила России условие прямых поставок газа
00:38
Украина поставила России условие прямых поставок газа
Рынки
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
00:15
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Недвижимость Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение