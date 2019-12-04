«Почта России» захотела заработать на россиянах еще больше

Продажа лекарственных препаратов в отделениях — пилотный проект «Почты». В его рамках подразделение компании в Самарской области получило соответствующую лицензию. Аптеки были открыты в трех почтовых отделениях — в Сызрани, Тольятти и Жигулевске. Там представлены в том числе рецептурные препараты. Перечень всех представленных там лекарств в компании называют широким, а их цены доступными.

«Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в селах и городах», — отметил заместитель генерального директора «Почты» Михаил Волков.

Он назвал одной из первоочередных задач компании — использование имеющейся в ее распоряжении инфраструктуры для повышения качества жизни населения.

Менеджер добавил, что пилотный проект «Почты» по продаже лекарств будет длиться на протяжении четырех месяцев, а решение о его продолжении и масштабировании будет приниматься по итогам пилота, подведение которых стартует в марте.