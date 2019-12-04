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«Почта России» захотела заработать на россиянах еще больше 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
«Почта России» начала торговать лекарствами. Об этом РИА Новости сообщили в самой государственной компании.
Продажа лекарственных препаратов в отделениях — пилотный проект «Почты». В его рамках подразделение компании в Самарской области получило соответствующую лицензию. Аптеки были открыты в трех почтовых отделениях — в Сызрани, Тольятти и Жигулевске. Там представлены в том числе рецептурные препараты. Перечень всех представленных там лекарств в компании называют широким, а их цены доступными.
«Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в селах и городах», — отметил заместитель генерального директора «Почты» Михаил Волков.
Он назвал одной из первоочередных задач компании — использование имеющейся в ее распоряжении инфраструктуры для повышения качества жизни населения.
Менеджер добавил, что пилотный проект «Почты» по продаже лекарств будет длиться на протяжении четырех месяцев, а решение о его продолжении и масштабировании будет приниматься по итогам пилота, подведение которых стартует в марте.
Комментарии 77 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Компании , Видео , Другое , Михаил Волков , Почта России
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