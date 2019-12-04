«Магнит» покидают пять топ-менеджеров

В российской холдинговой компании розничной торговли «Магнит» уволены пять топ-менеджеров. Причиной их ухода называют кадровые ротации.
Как сообщил представитель компании, со своих должностей уходят директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников и директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин и директор по развитию и запуску Сергей Виноградов. По данным газеты «Ведомости», уходит из «Магнита» и финансовый директор Елена Милинова, но ее увольнение в компании пока не подтвердили.
Причиной их ухода называют «плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений». Такой комментарий журналисты получили в пресс-службе холдинга. Как отметил представитель «Магнита», на которого ссылаются «Ведомости», «это нормальный процесс, сопровождающий период трансформации бизнеса».
Напомним, ранее о своем уходе «из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса» заявила исполнительный директор «Магнита» Ольга Наумова, которая сменила на этом посту Хачатура Помбухчана в июне 2018 года. Она покинула компанию в июне этого года. Вслед за ней ушли директор по персоналу Татьяна Князева и операционный директор Артем Смоленский. До работы в «Магните» Наумова работала топ-менеджером «Пятерочки», а теперь возглавляет логистическую компанию «Лорус SCM».