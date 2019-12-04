Компанию «Магнит» покидают пять топ-менеджеров

Причиной их ухода называют «плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений». Такой комментарий журналисты получили в пресс-службе холдинга. Как отметил представитель «Магнита», на которого ссылаются «Ведомости», «это нормальный процесс, сопровождающий период трансформации бизнеса».