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Совкомбанк начал предоставлять беспроцентную рассрочку на покупку Hyundai и Genesis 

Партнерский материал 26 минут назад
Совкомбанк начал предоставлять беспроцентную рассрочку на покупку Hyundai и Genesis
Фото: РИА Новости
С 1 декабря Совкомбанк начал предоставлять рассрочку на покупку автомобилей марок Hyundai и Genesis без процентов на срок до 18 месяцев и без первоначального взноса с использованием карты рассрочки «Халва». В программе участвуют 180 дилерских центров официальных дилеров Hyundai и Genesis по всей России.
Для оформления необходимо иметь при себе только паспорт РФ. Время принятия решения банком не превышает часа. Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, равна 4,9 млн рублей, а минимальная — 300 000 рублей.
Оформления дополнительных финансов продуктов не требуется, за исключением оформления полиса КАСКО в страховой компании, соответствующей требованиям Российского законодательства, при этом полис может быть оформлен как на территории дилерского центра, так и в страховой компании.
Для сохранения нулевой переплаты по программе «Авторассрочка» клиент должен ежемесячно осуществлять минимум 5 покупок на 10 тысяч рублей по карте рассрочки «Халва». Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного лимита.
«Авторассрочка» уникальна тем, что она абсолютно бесплатна для клиента, по ней нет никаких скрытых платежей или комиссий дилеру, страховой или банку. Банк последовательно расширяет перечень уникальных партнерских программ, доступных текущим и новым держателям карты рассрочки «Халва», подключая к ней все новые сегменты товаров, что делает «Халву» картой первого выбора клиента», — отметил первый заместитель председателя правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский.
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Теги:
Компании , Сергей Хотимский , Совкомбанк
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