Совкомбанк начал предоставлять беспроцентную рассрочку на покупку Hyundai и Genesis

С 1 декабря Совкомбанк начал предоставлять рассрочку на покупку автомобилей марок Hyundai и Genesis без процентов на срок до 18 месяцев и без первоначального взноса с использованием карты рассрочки «Халва». В программе участвуют 180 дилерских центров официальных дилеров Hyundai и Genesis по всей России.

Для оформления необходимо иметь при себе только паспорт РФ. Время принятия решения банком не превышает часа. Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, равна 4,9 млн рублей, а минимальная — 300 000 рублей.

Оформления дополнительных финансов продуктов не требуется, за исключением оформления полиса КАСКО в страховой компании, соответствующей требованиям Российского законодательства, при этом полис может быть оформлен как на территории дилерского центра, так и в страховой компании.

Для сохранения нулевой переплаты по программе «Авторассрочка» клиент должен ежемесячно осуществлять минимум 5 покупок на 10 тысяч рублей по карте рассрочки «Халва». Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного лимита.