Эксперты посчитали вклад Coca-Cola в экономику России

Эксперты НИУ ВШЭ посчитали вклад Coca-Cola в российскую экономику

Иностранный бизнес в этом году вложит в российскую экономику около 6 миллиардов долларов. Речь идет о компаниях, входящих в Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ).

За 25 лет существования совета в Россию было вложено 585 миллиардов долларов, среди стран лидеры по объему инвестиций — США, Германия и Китай, рассказал координатор иностранных участников КСИИ, управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев

Более 60 процентов иностранных компаний отмечают, что в последние годы бизнес-климат в России стал лучше, и позитивно оценивают усилия государства по его развитию, показал совместный опрос КСИИ и Минэкономразвития России . При этом большинство опрошенных ожидают роста бизнеса в России в ближайшие три года, хотя и довольно медленными темпами. Около 40 процентов компаний отметили, что санкции и другие ограничительные меры в полном объеме не повлияли на их выручку.

— Россия — немаленький рынок, который нельзя игнорировать, деньги акционеров уже были вложены в РФ. Поэтому нужно учиться вести бизнес в новых условиях и продолжать развиваться. Я вижу логику в том, что компании делают. Сокращать инвестиции неправильно. Стоимость возврата на рынок, если ты с него ушел, очень высока, — отметил Александр Ивлев.

Из участников опроса 91 процент считают российский рынок стратегически важным для своей компании. По планам роста лидируют азиатские компании, больше половины из них планируют расширять свое присутствие на российском рынке. При этом почти треть европейских и американских компаний планируют увеличить инвестиции в российский рынок. Большинство из них фокусируются на Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в последнее время, как отмечают эксперты, растет интерес иностранных инвесторов к Дальнему Востоку.

Иностранным инвесторам нужна предсказуемость и понятные правила игры

Иностранные инвесторы четко формулируют условия, на которых они готовы вкладывать в российскую экономику. Это, прежде всего, предсказуемость и понятные правила игры.

Как рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин , в последние десять лет актуальной проблемой для крупного бизнеса остается нехватка квалифицированных кадров. Также бизнес волнуют изменения в надзоре — до сих пор нет понимания, как сработает "регуляторная гильотина", которая отсечет все лишние требования и введет прозрачное регулирование.

Бизнес, по словам Александра Шохина, ждет принятия законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ". Они должны гарантировать инвесторам неизменность регуляторики, фискальной, административной и прочей нагрузки на весь период реализации проекта. Кроме того, как надеются в РСПП, в законе появится норма, обеспечивающая любому предпринимателю минимальную предсказуемость ведения бизнеса через отсрочку (как минимум трехлетнюю) введения норм, ухудшающих эти условия.

— Предсказуемость — главный фактор, когда принимается решение, выходить на какой-то рынок или нет, — подчеркнул генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич. — Почему это важно для страны? Как большому бизнесу, нам хочется диалога и предсказуемых мер, это позволит работать в стране устойчиво и развивать экосистему. Нам потребовалось больше 25 лет, чтобы вывести бизнес на тот уровень, на котором мы находимся сейчас. И нам бы не хотелось, чтобы какое-то одно непродуманное решение отбросило нас назад. Мы хотим открытого диалога, чтобы правила игры не менялись в процессе реализации проекта, и чтобы эти правила невозможно было трактовать по-разному.

За 27 лет Coca-Cola в России прошла большой путь. Первое производство в Москве было запущено в 1994 году, с тех пор от Санкт-Петербурга до Владивостока было открыто 10 заводов, которые выпускают 110 вариантов напитков под 17 брендами. У компании сегодня очень широкое продуктовое портфолио — не только газировки, но и соки, энергетики, кофе, холодный чай и др. В последние годы продуктовая линейка постоянно пополнялась. Только за последние два года на российском рынке появилось 22 новых вкуса. Компания не сокращала инвестиции, в том числе в высокооплачиваемые рабочие места.

Чтобы посчитать свой вклад в социально-экономическое развитие России, Coca-Cola в России провела исследование, подготовленное и верифицированное Лабораторией экономических исследований НИУ ВШЭ . По его данным, за время присутствия в стране компания вложила в РФ 6,2 миллиарда долларов инвестиций. Это в среднем 11,1 процента всех инвестиций индустрии производства напитков. Из них 87,6 миллиона долларов было вложено в проекты, направленные на развитие спорта, социальных программ и на устойчивое развитие.

Совокупные налоговые отчисления Coca-Cola в России, ее клиентов и поставщиков (включая выплаты по НДС, НДФЛ и ЕСН) в 2018 году составили 36,5 миллиарда рублей — приблизительно 0,2 процента от всех налоговых поступлений в РФ за аналогичный период. В основной капитал Москвы и Московской области было вложено 689,9 миллиона инвестиций с 2010 по 2018 год, из них в Москву — около 595,4 миллиона (0,11 процента всех инвестиций в город).

В Coca-Cola в России сегодня работают 7750 сотрудников, при этом одно рабочее место в компании поддерживает до 8,7 рабочего места у поставщиков и клиентов. Зарплата на 44 процента выше, чем в среднем по индустрии, а на руководящих позициях больше женщин, и нет разницы в зарплате с мужчинами, занимающими такие же позиции.

У компании сегодня 160 тысяч постоянных клиентов в России, из них более 60 процентов — индивидуальные предприниматели.

— Экономический эффект складывается от создания рабочих мест, инвестиций, налогов, но есть и непрямой вклад в экономику, — указала заместитель первого проректора НИУ ВШЭ Валентина Кускова. — Coca-Cola в России работает с поставщиками по всей стране, их у нее более 2000, и к каждому компания предъявляет высокие требования, за счет чего эти поставщики тоже развиваются. Это компании из 39 разных индустрий, производящих материалы и ингредиенты для Coca-Cola. У них, в свою очередь, есть свои поставщики. Возьмем, к примеру, производство соков, нектаров, морсов и других сокосодержащих напитков. Доля локальных закупок сырья выросла до 34,5 процента от потенциально пригодного к локализации в России объема, при этом Coca-Cola в России намерена эту долю значительно увеличить. Таким образом, Coca-Cola в России оказывает большое влияние на развитие российского сельского хозяйства.

Coca-Cola за 27 лет открыла в России 10 заводов, которые выпускают 110 вариантов напитков. Фото: Пресс-служба Coca-Cola

По словам Валентины Кусковой, на 1 рубль инвестиций компании приходится 3,5 рубля непрямых экономических эффектов. При этом с 2010 года 67 процентов инвестиций Coca-Cola в России сделала за пределами Центрального федерального округа. В среднем по России на нее приходится 18 процентов местных налогов и сборов в индустрии, но в некоторых регионах эта цифра намного выше, например, в Самарской области — 64 процента.

Сегодня 96 процентов всех прямых закупок Coca-Cola в России приходится на локальных поставщиков. С 1998 года эта доля выросла более чем в 9 раз и продолжает расти. По словам Александара Ружевича, остаются категории, в которых заместить импортную продукцию сложно из-за особенностей российского климата — например, ананасы и апельсины для соков. Но во всех остальных категориях компания намерена довести долю закупок у российских поставщиков до 100 процентов.

— Несмотря на то, что мы остаемся глобальным и всемирно узнаваемым брендом, мы являемся очень локальной компанией, тесно связанной с российскими регионами, — подчеркнул Александар Ружевич.

В 2018 году сумма закупки сырья для производства соков, нектаров, морсов и сокосодержащих напитков у российских поставщиков составила 1,6 миллиарда рублей. При этом, как полагают участники рынка, другие компании могут поучиться у Coca-Cola в России технологиям работы с поставщиками — как выстроить надежную сеть и быть уверенным в качестве поставляемой продукции и материалов.

Россия динамично продвигается в международных рейтингах. В этом году в рейтинге Doing Business Россия поднялась на 28-ю строчку с 31-го места. В топ-30 стран рейтинга в 2019 году вошла впервые. Инвестиции членов КСИИ в российскую экономику составляют на сегодня 183,3 миллиарда долларов. То есть каждый третий доллар вложила компания, входящая в совет, — в том числе Coca-Cola в России, являющаяся членом совета с момента его основания в 1994 году.