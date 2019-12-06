Boeing обещает приостановить выпуск 737 MAX

Компания будет вынуждена это сделать в случае значительных задержек в возобновлении эксплуатации.

Американская корпорация Boeing может приостановить выпуск авиалайнеров 737 макс. Как сообщает агентство Reuter со ссылкой на письмо компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), отключение конвейера произойдет в случае значительных задержек в возобновлении эксплуатации самолета.

Инициатором такого диалога выступил сам рыночный регулятор, который решил пролить свет на связь между злополучной моделью и финансовыми показателями производителя. Так, по словам представителей Boeing, заземление лайнера почти не повлияло на стабильность компании, а также на объем доходов и чистой прибыли.

Более того, концерн рассчитывает, что разрешение на взлет лайнеры 737 MAX получат уже в январе следующего года и сразу после этого доработанные машины отправятся смелым клиентам. Как писали ранее «Вести. Экономика», первым после мартовской катастрофы заказчиком стала неназванная ближневосточная авиакомпания, которую производитель нашел на дубайском авиашоу в ноябре.

Однако такой оптимистичный взгляд производителя не находит отклика в глазах участников рынка. Ценные бумаги Boeing так и не смогли восстановиться после падения с отметки $420 и продолжают торговаться в достаточно узком диапазоне, вяло реагируя на позитивные новости.

И это неудивительно, ведь, как отмечал ранее наш портал, финансовая отчетность компании за 9 месяцев этого года продемонстрировала катастрофическое снижение чистой прибыли, которая по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года упала в 19 раз. Возможно именно такое расхождение ожиданий с действительностью и вызвало вопросы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.