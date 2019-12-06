Глава «Транснефти» счел приватизацию нецелесообразной

Он объяснил это «стратегической ролью» компании в «в российской нефтяной промышленности», а также сохранением «принципа равноудаленности от российских нефтегазовых компаний», пишет «Энергетическая политика».

Кроме того, Токарев заявил, что из-за антироссийских санкций сейчас нет возможности «реализовать существенный пакет акций по фундаментально обоснованной справедливой стоимости», передает ТАСС.

Токарев предложил инвесторам, которые хотят приобрести акции сейчас, купить привилегированные акции компании. По его словам, «префы» уже куплены фондами из стран Азии и Ближнего Востока.

Токарева также заявил, что доля трубопроводов старше 30 лет в системе компании приближается к 50%. «Транснефть» намерена сосредоточиться на обновлении инфраструктуры, передает РИА «Новости».