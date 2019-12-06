Центробанк собирается сменить прописку

«Мегафону». Центробанк собирается переехать в новое здание. Одним из вариантов рассматривается переезд в Оружейный переулок, где расположен бизнес-центр, принадлежащий Сбербанку

Подходящее здание для своего центрального управления ЦБ подыскивал последние два года, пишет газета «Ведомости». На сайте «Сбербанк АСТ» были сообщены требования к новому зданию регулятора. Например, в здании не должно быть выше 30 этажей, его площадь должна составлять 100-160 тысяч квадратных метров, построено оно должно быть не более 10 лет назад. По данным газеты, под эти параметры подходит только бизнес-центр «Оружейный» в Тверском районе Москвы.

Как предположил замминистра финансов Алексей Моисеев , вопрос о переезде может быть поднят 12 декабря на заседании Национального финансового совета. При этом чиновник подчеркнул, что за ЦБ останется и здание на Неглинной улице, однако пока неясно, где именно будут работать руководители Банка России.

Ранее ЦБ заявил о намерении создать единую базу, в которую информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы, напоминает RT.