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Центробанк собирается сменить прописку 

Ura.Ru 1 час назад
Центробанк собирается сменить прописку
Фото: ТАСС
Центробанк собирается переехать в новое здание. Одним из вариантов рассматривается переезд в Оружейный переулок, где расположен бизнес-центр, принадлежащий Сбербанку и «Мегафону».
Подходящее здание для своего центрального управления ЦБ подыскивал последние два года, пишет газета «Ведомости». На сайте «Сбербанк АСТ» были сообщены требования к новому зданию регулятора. Например, в здании не должно быть выше 30 этажей, его площадь должна составлять 100-160 тысяч квадратных метров, построено оно должно быть не более 10 лет назад. По данным газеты, под эти параметры подходит только бизнес-центр «Оружейный» в Тверском районе Москвы.
Как предположил замминистра финансов Алексей Моисеев, вопрос о переезде может быть поднят 12 декабря на заседании Национального финансового совета. При этом чиновник подчеркнул, что за ЦБ останется и здание на Неглинной улице, однако пока неясно, где именно будут работать руководители Банка России.
Ранее ЦБ заявил о намерении создать единую базу, в которую информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы, напоминает RT.
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Комментарии 1 
Теги:
Компании , Алексей Моисеев , Мегафон , Сбербанк России , Центральный банк России , Ведомости
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