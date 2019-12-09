Ericsson обвинили в даче взяток чиновникам

Шведская Ericsson раздавала взятки чиновникам в разных странах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила шведскую Ericsson в участии в мошеннической схеме, которая предусматривала использование фиктивных консультантов для тайной передачи денег госчиновникам в ряде стран.

По данным Комиссии, в 2011-2017 гг. дочерние компании Ericsson приобрели активы на $427 млн, используя подставных консультантов для подкупа официальных лиц в Саудовской Аравии, Китае и Джибути, сообщает "Интерфакс". Третьи лица оплачивали "роскошные" поездки и развлечения госчиновников и членов их семей.

В обмен Ericsson получал выгодные контракты от государственных телекоммуникационных компаний в указанных странах.

Ericsson нарушила американский закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), подкупая чиновников во Вьетнаме, Индонезии и Кувейте, отмечает Комиссия.

Ericsson получила "сотни миллионов долларов прибыли" от незаконной деятельности, подчеркивает Комиссия.

При этом египетская "дочка" Ericsson признала себя виновной в сговоре с целью нарушения положений FCPA о взяточничестве.