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Шведская Ericsson раздавала взятки чиновникам в разных странах 

Вести Экономика + ещё 2 1 час назад
Ericsson обвинили в даче взяток чиновникам
Фото: Reuters
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила шведскую Ericsson в участии в мошеннической схеме, которая предусматривала использование фиктивных консультантов для тайной передачи денег госчиновникам в ряде стран.
По данным Комиссии, в 2011-2017 гг. дочерние компании Ericsson приобрели активы на $427 млн, используя подставных консультантов для подкупа официальных лиц в Саудовской Аравии, Китае и Джибути, сообщает "Интерфакс". Третьи лица оплачивали "роскошные" поездки и развлечения госчиновников и членов их семей.
В обмен Ericsson получал выгодные контракты от государственных телекоммуникационных компаний в указанных странах.
Ericsson нарушила американский закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), подкупая чиновников во Вьетнаме, Индонезии и Кувейте, отмечает Комиссия.
Ericsson получила "сотни миллионов долларов прибыли" от незаконной деятельности, подчеркивает Комиссия.
При этом египетская "дочка" Ericsson признала себя виновной в сговоре с целью нарушения положений FCPA о взяточничестве.
Для урегулирования ситуации Ericsson согласилась выплатить более $1 млрд в пользу SEC и Минюста США. В том числе $539 млн пойдут на урегулирование претензий SEC, а $520 Ericsson выплатит Минюсту США. Компания введет также независимое наблюдение за соблюдением установленных требований минимум на три года.
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Теги:
Компании , Министерство юстиции США , Интерфакс
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