Корпорацию Boeing предложили наказать за обман

Авиарегулятор США предложил наказать Boeing за обман

Федеральное авиационное управление США предложило оштрафовать корпорацию Boeing на 3,9 миллиарда долларов за установку на самолеты некачественных деталей. В частности, речь идет о проблемах с предкрылками, которые обеспечивают дополнительную вертикальную тягу при взлете и посадке лайнеров.

Проведенная в июне этого года проверка показала, что на 133 самолетах Boeing 737 MAX и 737 NG были установлены дефектные детали, которые "могут быть подвержены преждевременному выходу из строя". Возникшие в результате "неправильного процесса изготовления" трещины могут привести к повреждению воздушного судна в полете. Компания знала об этом, но скрывала информацию, пишет ТАСС.