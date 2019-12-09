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Авиарегулятор США предложил наказать Boeing за обман 

Российская Газета 2 часа назад
Корпорацию Boeing предложили наказать за обман
Фото: РИА Новости
Федеральное авиационное управление США предложило оштрафовать корпорацию Boeing на 3,9 миллиарда долларов за установку на самолеты некачественных деталей. В частности, речь идет о проблемах с предкрылками, которые обеспечивают дополнительную вертикальную тягу при взлете и посадке лайнеров.
Проведенная в июне этого года проверка показала, что на 133 самолетах Boeing 737 MAX и 737 NG были установлены дефектные детали, которые "могут быть подвержены преждевременному выходу из строя". Возникшие в результате "неправильного процесса изготовления" трещины могут привести к повреждению воздушного судна в полете. Компания знала об этом, но скрывала информацию, пишет ТАСС.
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Теги:
Компании , Boeing , ИТАР-ТАСС
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