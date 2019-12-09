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СМИ: Минфин предложил приватизировать 5-10% акций РЖД 

Прайм + ещё 4 2 часа назад
Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД
Фото: РИА Новости
Министерство финансов России предлагает приватизировать от 5 до 10% акций "Российских железных дорог", пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ходом спецзаседания кабмина, которое было посвящено инвестиционной программе РЖД на ближайшие три года.
Минфин подверг резкой критике политику РЖД: госкомпания не планирует в перспективе выплачивать дивиденды.
финансовое министерство с целью разрешения возникших противоречий хочет выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение.
Еще один шаг — привязать вознаграждение менеджмента РЖД к динамике капитализации компании.
Отмечается, что предполагаемый пакет акций, выпущенный в обращение, может стоить от 200 до 400 млрд рублей.
Ранее министерство финансов уже выступало с предложением приватизировать РЖД: тогда предполагалось оставить у государства 50% акций для обеспечения контроля.
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Теги:
Компании , Минфин , РЖД , газета "Известия"
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