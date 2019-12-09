Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

СМИ: Минфин предложил приватизировать 5-10% акций РЖД

Минфин подверг резкой критике политику РЖД: госкомпания не планирует в перспективе выплачивать дивиденды.

финансовое министерство с целью разрешения возникших противоречий хочет выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение.

Еще один шаг — привязать вознаграждение менеджмента РЖД к динамике капитализации компании.

Отмечается, что предполагаемый пакет акций, выпущенный в обращение, может стоить от 200 до 400 млрд рублей.

Ранее министерство финансов уже выступало с предложением приватизировать РЖД: тогда предполагалось оставить у государства 50% акций для обеспечения контроля.