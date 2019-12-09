Обречен на банкротство: «Нафтогаз» подготовил «Газпрому» ловушку

Новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины", с которой "Газпрому" предстоит заключить договор о транзите, заведомо обречена на банкротство. Почему это создает серьезные проблемы российскому холдингу — в материале РИА Новости.

Потеря ценности

"Нафтогаз Украины" оценил рыночную стоимость активов дочерней компании "Укртрансгаз", на чьем балансе сейчас находится газотранспортная система страны, в 3,2 миллиарда гривен. По официальному курсу это чуть больше 120 миллионов долларов.

Такую сумму внесут в устав компании "Оператор газотранспортной системы Украины", которая будет управлять украинской ГТС с 1 января. Именно с ней "Газпрому" предстоит заключить новый договор на транзит газа.

Однако вся эта затея все больше походит на мошенничество. Газотранспортная система Украины — это 38 000 километров магистральных газопроводов, 72 компрессорных станции, 13 подземных хранилищ газа, а также сети газопроводов низкого давления общей протяженностью в десятки тысяч километров.

Трудно поверить, что это огромное хозяйство может стоить как средний пассажирский самолет (например, каталожная цена "Боинга 737 Max 8" — 121,6 миллиона долларов).

Всего пять лет назад глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев говорил о сумме в двести раз больше.

"Оценка всей украинской ГТС колеблется в пределах от 25 до 35 миллиардов долларов в зависимости от конкретных объемов прокачки газа", — заявил он 23 июля 2014-го.

Понятно, что с тех пор никем не ремонтируемые трубы заметно обветшали и, соответственно, подешевели. Согласно аудиторскому отчету, подготовленному компанией Deloitte & Touche Ukranian Services Company, на 31 декабря 2018 года имущество "Укртрансгаза" стоило всего 11,3 миллиарда гривен (470 миллионов долларов).

Три четверти этой суммы (8,9 миллиарда гривен, или 370 миллионов долларов) приходится на газотранспортную систему, остальное — на подземные газовые хранилища, резервы технологического газа и прочие активы.

Почему за следующие одиннадцать месяцев компания вдруг потеряла 75 процентов стоимости — совершенно непонятно. Ведь трубопроводы работают на полную мощность (российский транзит находится на рекордном уровне) и газохранилища заполнены под завязку.

Гора обязательств

Как пояснил в четверг Андрей Коболев в интервью порталу LIGA.net, после окончания реформы подземные хранилища газа останутся у "Укртрансгаза", а новому оператору ГТС перейдут только собственно трубопроводы. То есть на самом деле активы "Оператора газотранспортной системы Украины" окажутся еще на четверть меньше и составят скромные 90 миллионов долларов.

При этом к компании перейдут не только активы, но и львиная доля обязательств "Укртрансгаза". Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) еще в октябре предупредила, что оператор ГТС очень скоро обанкротится.

"У новой компании значительный риск кризиса ликвидности в первом квартале 2020 года, — заявила АГРУ в письме директору Генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Клаусу-Дитеру Борхардту. — Причина — задолженность операторов газораспределительных сетей (облгазов), превышающая миллиард евро".

Авторы письма подчеркивают, что оператор ГТС не сможет выполнять финансовые обязательства перед участниками рынка — украинскими и иностранными трейдерами. Поэтому банкротство неминуемо.

Так же считают в "Укратрансгазе".

"К банкротству ООО "Оператор ГТС Украины" приведут долги операторов газораспределительных сетей и нынешние тарифы на транспортировку газа внутри страны, — отмечается в заявлении компании. — В случае "замораживания" проблемы будущий оператор ГТС, оставшись без поддержки группы "Нафтогаз", просто не выдержит долговой нагрузки и обанкротится уже до конца следующего года".

Отметим, что эти печальные прогнозы сделаны еще до того, как "Нафтогаз" озвучил шокирующе низкую оценку активов нового владельца ГТС. Теперь же получается, что "Оператор газотранспортной системы Украины" — банкрот с момента рождения, ведь сумма его обязательств ("превышающая миллиард евро") на порядок больше стоимости активов (90 миллионов долларов).

Продать по дешевке

В такой ситуации поведение "Нафтогаза", безосновательно занизившего стоимость активов, выглядит особенно странным. Украинские аналитики выдвигают на этот счет две основные версии.

Первая — руководство "Нафтогаза" хочет организовать приватизацию по дешевке в пользу своих друзей. О желании продать как минимум половину газотранспортной системы "стратегическому инвестору" в компании говорят уже несколько лет.

В сентябре 2018-го исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Коновец направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о необходимости реализовать 49 процентов акций газотранспортной системы за семь миллиардов долларов.

Чуть позже спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что "Украина должна привлечь энергетические компании Соединенных Штатов Америки для совместного управления газотранспортной системой".

Однако потенциальные инвесторы сочли названную Киевом цену сильно завышенной, и сделка не состоялась. А в октябре этого года, в ходе обсуждения закона о ГТС, Верховная рада исключила возможность приватизации "трубы" или сдачи ее в концессию, сильно огорчив руководителей "Нафтогаза".

"Политики захлопнули это окно возможностей, — пожаловался Андрей Коболев в интервью порталу LIGA.net в минувший четверг. — Пророссийские силы усложнили нам привлечение западных партнеров".

Однако если оператора ГТС признают банкротом, "окно возможностей" откроется снова, поскольку запрет на приватизацию или сдачу в концессию уже будет неактуальным. Его отменят, и ГТС отдадут в частные руки практически даром.

"Цена откровенно и нагло занижена для того, чтобы нашу "трубу" прикарманил какой-нибудь Сорос или Коломойский, естественно, через подставных лиц", — уверен украинский политолог Валерий Песецкий.

Без транзита

Вторая версия: "Нафтогаз" жестко настроен на прекращение российского транзита.

По мнению экспертов, без транзита Украина неизбежно потеряет магистральные мощности и сможет спасти только небольшую часть ГТС, переориентировав ее на внутреннее потребление. Тогда актив действительно будет не дороже металлолома.

Заведомо предбанкротное состояние "Оператора газотранспортной системы Украины" — серьезная проблема для "Газпрома", поскольку о надежности такого партнера говорить не приходится.

В четверг Андрей Коболев произвел сенсацию, сообщив в интервью, что "Нафтогаз" взыскал с "Газпрома" более двух миллиардов долларов по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем. Это мгновенно растиражировали российские и украинские СМИ, указывая на важную победу украинской компании в судебных тяжбах с Россией.

Однако никакой победы не было.

"Это 2,1 миллиарда долларов, зачтенных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного нами газа", — вот что на самом деле сказал Коболев.

То есть украинская компания просто присвоила деньги "Газпрома" под видом выполнения решений Стокгольмского арбитража (которое, кстати, пока находится на стадии апелляции).

Но если с "Нафтогазом" вопросы о таких вольностях в принципе можно как-то обсуждать и регулировать — засчитывать в рамках взаимных претензий, оспаривать в суде и так далее, то с новым оператором это будет практически невозможно.

Получив деньги за поставленный газ (а заключение нового контракта на прямую закупку Киевом российского топлива идет "в пакете" с транзитным договором), "Оператор газотранспортной системы Украины" может официально объявить себя банкротом, поскольку номинально так уже и есть.

И тогда "Газпрому" придется делить жалкие 90 миллионов долларов со множеством других кредиторов, которым украинские транспортеры газа задолжали более миллиарда евро.