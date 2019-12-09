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Польша поищет газ на Украине и заберет его себе 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Польша поищет газ на Украине и заберет его себе
Фото: Reuters
Польская нефтегазовая госкомпания PGNiG и «Энергетические ресурсы Украины» подписали соглашение о совместной разведке и добыче газа на приграничной территории. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава PGNiG Петр Вожняк объяснил, что речь идет о работах на месторождении Пшемысль, которое расположено на территории Польши возле границы с Украиной.
Известные запасы в нем исчерпаны на 80 процентов, но стороны хотят исследовать прилегающие украинские территории для поиска и добычи новых запасов. По мнению Вожняка, наличие там газа не вызывает сомнений, а соглашение станет для Польши очевидным способом обеспечения себя газом.
Отдельным преимуществом он назвал освобождение транспортных мощностей между Польшей и Украиной после того, как завершится транзитный контракт Киева с Москвой. С того момента добытый на территории Украины газ можно будет свободно поставлять в Польшу.
«Энергетические ресурсы Украины» представляют собой группу компаний с иностранными инвестициями. Одна из компаний группы лидирует по импорту газа на Украину, а в июне стала первой, кто купил электроэнергию из Европы.
Польша с 2022 года откажется от поставок российского газа из-за высоких тарифов на него. Республика намерена обеспечивать себя с помощью собственной добычи, газопровода из Норвегии и сжиженного природного газа. Также PGNiG планирует начать поставки газа на Украину, но объемы пока не определены.
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