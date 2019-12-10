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«Нафтогаз»: взаимные претензии по газу между Россией и Украиной не обнуляются 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Взаимные претензии не обнуляются: «Нафтогаз» об РФ
Фото: РИА Новости
Украинская и российская делегации в Париже договорились продолжать переговоры относительно поставок газа. Об этом в понедельник сообщил журналистам исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"С нашей стороны мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться", — отметил он.
Витренко добавил, что вопрос о заключении транзитного договора по газу между Украиной и Россией требует дальнейших переговоров сторон в различных форматах.
"Я думаю, продолжатся двусторонние переговоры, с одной стороны, трехсторонний формат с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться, и только после этого будет понятно, будет соглашение или не будет соглашения", — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах заключения транзитного контракта.
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Теги:
Компании , Юрий Витренко , Нафтогаз , Еврокомиссия
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