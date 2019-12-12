Куда приведут бизнес новые штрафы

Эксперты в эфире НСН комментируют повышение налоговой нагрузки для предпринимателей.

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз. Эти предложения обозначены в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщают «Известия». Издание пишет, что текст документа отправлен на согласование в одно из ведомств за подписью замминистра юстиции Дениса Новака , который просит дать ответ «в возможно короткий срок».

Так, за невыполнение предписания контролирующего органа, согласно обновленному КоАП, предусматривается штраф 5-7 тысяч рублей для физических лиц (ранее — 300-500 рублей), 50-70 тысяч рублей для должностных лиц (ранее — 1-2 тысячи рублей) и 25-40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей (для них штрафы за такие нарушения не были установлены). Для юридических лиц штрафы предлагают увеличить с 10-20 тысяч рублей до 200-500 тысяч.

О предложении Минэкономразвития увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес почти на 5% стало известно в октябре. Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН назвал предложение Минэкономразвития подрывающим нацпроекты.

«Решение более чем странное. Последний раз такой резкий скачок был в 2015 году, когда тоже произошло резкое повышение. Дальше все подчинились требованию президента не увеличивать налоговую нагрузку. И это требование остается в силе, и об этом не раз говорилось. И вдруг появляется такая инициатива, которая абсолютно не вписывается в то, что декларируется руководством страны, абсолютно не соответствует целям, которые заложены в нацпроекте по развитию малого и среднего предпринимательства», — заявил он.

В недавнем исследовании Промсвязьбанка , «Опоры России» и агентства Magram Market Research отмечается, что значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) в России снизилось до 50,9 пункта, что фактически означает стагнацию роста в этом сегменте. В первом и втором кварталах 2019 года этот показатель составлял 52 пункта.

За 2018 год в России закрылось в два раза больше бизнесов, чем открылось. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их данным, в прошлом году было открыто более 290 тысяч компаний, при этом свою деятельность прекратили свыше 600 тысяч предприятий. Таким образом, число закрывшихся в России за прошедший год компаний превысило число открывшихся в 2,14 раза.

Экономист Василий Колташов в эфире НСН назвал суровой реальностью банкротство большей части малого бизнеса.

«Такая волна банкротств индивидуальных предпринимателей указывает на то, что выживать им в российской экономике очень непросто. Если некоторое их количество добивается успеха и идет в рост, то большое количество терпит фиаско. На это указывают не только экономические условия — у нас очень слабый экономический рост, недостаточная потребительская способность граждан, они достаточно бедны, их доходы просели. Дело в том, что всегда в экономике малые предприятия больше разоряются, чем выживают. Люди не знают этого, но конкуренция в этом сегменте наиболее сильная. Если мы не видим большого количества банкротств крупных предприятий, банков и монополий, то малые предприятия прогорают очень легко», — отметил он.

Собеседник НСН обратил внимание на сложности, с которыми мелкие предприниматели вынуждены сталкиваться в своей работе. Высокая конкуренция и отсутствие поддержки со стороны государства не прибавляют шансов на успех малому бизнесу.