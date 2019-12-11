Китай выигрывает США в нефтяной игре

Китай, отчаянно нуждающийся в углеводородах, предпринимает активные действия на оффшорной нефтегазовой арене. Причем, его мало беспокоят вопросы прозрачности, коррупции или экологических проблем, которые стоят перед многими богатыми нефтью странами.

С китайцами легко работать: китайские банки развития выделяют миллиарды нефтедобывающим странам в Латинской Америке и Африке, государственные нефтяные компании Китая готовы инвестировать в проекты, в которые другие не вложились бы ни при каких обстоятельствах. Словом, Китай ведет активную оффшорную деятельность. В конечном итоге он может превратиться в грозную геополитическую силу, оставив Запад далеко позади.

Четверть века назад Китай вполне мог удовлетворить внутренний спрос на нефть за счет собственного производства в 4 млн баррелей в день. Сейчас спрос вырос, а внутреннее производство осталось на прежнем уровне: 4 млн баррелей в день. Китай вынужден импортировать еще 10 млн баррелей в день.

В середине 1990-х годов в нефтяном секторе Китая была проведена крупная реформа. Трем главным государственным нефтяным компаниям — CNPC, CNOOC и Sinopec — был дан статус стратегических предприятий. Пытаясь справиться с возросшим спросом, Китай инвестирует — и довольно много — в оффоршные проекты. Причем конкуренция здесь не такая жесткая, если речь идет о дорогостоящих оффшорных нефтяных проектах.

Как сообщает агенство Bloomberg, в этом году 3 крупнейших производителя нефти в Китае должны потратить $77 млрд на разработку нефтяных месторождений. Проводя добычу внутри страны, Китаю придется увеличить расходы, чтобы добывать больше нефти из-под земли, так как китайская нефть залегает глубже, ее труднее добыть, чем нефть США. Однако планы Китая по капитальным затратам заставляют предполагать, что эти расходы — оправданная цена за нефтяную безопасность.

Три основных нефтяных гиганта Китая много лет вкладывали средства в оффшорные нефтяные проекты. По сравнению с другими иностранными нефтяными компаниями они тратили больше средств на дорогостоящие проекты за рубежом, не в последнюю очередь благодаря наличию большого объема денег. Кроме того, у них есть и другой стимул: высокий спрос и низкий уровень производства.

Пример: ноябрь, 2017 год, Бразилия. Три консорциума с участием трех китайских нефтяных гигантов, CNPC, CPCC и CNOOC, приобрели 3 крупных блока у берегов Бразилии, Пероба, Альто-де-Кабо-Фрио-Уэст и Сафинхоа.

У CNOOC, которая также приобрела блок в составе консорциума, есть несколько сверхглубоководных блоков, в том числе блок Меро, Альто-де-Кабо-Фрио-Уэст, Пау-Бразил и блок 592 в бассейне Эспириту-Санту. В Меро, с его 3,3 млрд баррелями нефтяного эквивалента, первая добыча нефти начнется в 2021 году.

Но это еще не все. Долевое участие CNOOC в доходах от эксплуатации скважин в двух глубоководных проектах в Мексике составляет 100%, в Cinturon Plegado Perdido в Мексиканском заливе, в блоках 1 и 4. Компания также является счастливым обладателем 25%-й доли участия в блоке Stabroek на шельфе Гайаны, где ресурсы должны составить 6 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Причем, в прошлом году было сделано 6 открытий, в этом году — 4 открытия. С 2015 года сделано в общей сложности 14 открытий в этом блоке. Ожидается, что добыча на Liza Phase 1 начнется к январю 2020 года. В ближайшие несколько лет ожидается первый этап добычи нефти на Liza 2 и Payara.