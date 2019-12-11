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Компания порадовала сотрудников премиями по 50 тысяч долларов 

Рамблер 2 часа назад
Компания порадовала сотрудников премиями по 50 тысяч долларов
Фото: Reuters
Агентство по недвижимости St. John Properties из штата Мэриленд, США сделало сюрприз 200 своим сотрудникам, выплатив каждому из них к Рождеству бонус в 50 тысяч долларов (более трех миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Star.
Боссы собрали ничего не подозревающих подчиненных на рождественский ужин, вручил им красные конверты и попросили одновременно вскрыть. Реакцию сотрудников они сняли на видео.
Премиальный фонд компании в 2019 году составил десять миллионов долларов и был разделен между 198-ю сотрудниками.
Руководство St. John Properties объяснило выплату столь высоких премий достижением цели компании — она разрослась до двух миллионов квадратных метров офисных, торговых и складских площадей в восьми штатах.
«То, что произошло сегодня вечером, было волшебно. Это изменит мою жизнь», — заявил один из получивших премию сотрудников.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали размер предновогодних премий, которые компании из разных регионов платят россиянам.
Самые большие премии оказались у работников из Якутии — в среднем 38 644 рубля. Второе место занял Чукотский автономный округ с премиями в 35 963 рубля, а Москва оказалась третьей (35 557 рублей).
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Компании
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