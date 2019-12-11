Компания порадовала сотрудников премиями по 50 тысяч долларов

Агентство по недвижимости St. John Properties из штата Мэриленд, США сделало сюрприз 200 своим сотрудникам, выплатив каждому из них к Рождеству бонус в 50 тысяч долларов (более трех миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Star

Боссы собрали ничего не подозревающих подчиненных на рождественский ужин, вручил им красные конверты и попросили одновременно вскрыть. Реакцию сотрудников они сняли на видео.

Премиальный фонд компании в 2019 году составил десять миллионов долларов и был разделен между 198-ю сотрудниками.

Руководство St. John Properties объяснило выплату столь высоких премий достижением цели компании — она разрослась до двух миллионов квадратных метров офисных, торговых и складских площадей в восьми штатах.

«То, что произошло сегодня вечером, было волшебно. Это изменит мою жизнь», — заявил один из получивших премию сотрудников.

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали размер предновогодних премий, которые компании из разных регионов платят россиянам.

Самые большие премии оказались у работников из Якутии — в среднем 38 644 рубля. Второе место занял Чукотский автономный округ с премиями в 35 963 рубля, а Москва оказалась третьей (35 557 рублей).