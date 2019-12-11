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Российский мегапроект лишили финансирования 

Lenta.ru 1 час назад
Российский мегапроект лишили финансирования
Фото: ОАО "РЖД"
РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда. Их госкомпания получит только в 2020-м, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо директора департамента экономики и финансов правительства Василия Толоко, адресованное первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.
Компания должна была получить деньги на модернизацию посредством допэмиссии привилегированных акций, зарегистрированной в октябре. Акции за 40 миллиардов рублей планировалось выкупить на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Одновременно до конца 2019 года госкомпания должна была провести еще одну допэмиссию обыкновенных акций на 8,2 миллиарда рублей и направить деньги на развитие участка Междуреченск (Кемеровская область) — Тайшет (Иркутская область). Еще 400 миллионов планировалось получить за счет внесения долей в объектах железнодорожной инфраструктуры, которые передает «РусГидро».
Однако по правилам Банка России две эмиссии не могут проводиться одновременно, и для выпуска акций нужно подвести итоги предыдущей эмиссии. В связи с этим Толоко в письме Силуанову отметил, что нужно приостановить выпуск, необходимый для модернизации БАМа и Транссиба, и до конца 2019 года провести дополнительную эмиссию акций для развития участка Междуреченск — Тайшет. После этого РЖД сможет вернуться к выпуску привилегированных акций на сумму в 20,5 миллиарда рублей.
Участок Междуреченск — Тайшет соединяет Кемеровскую область, Хакасию и Красноярский край с портами Дальнего Востока. По нему транспортируется сырье, преимущественно уголь, который идет на на экспорт в азиатские страны. Однако в августе 2018 года Владимир Путин поставил цель до конца 2024 году удвоить грузопоток на маршруте. Между тем работы по модернизации БАМа и Транссиба постоянно откладывается. Так, мероприятия, запланированные на нескольких перегонах на 2019 год, так и не были начаты из-за проблем с подрядчиками.
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Теги:
Компании , Василий Толоко , Антон Силуанов , Григорий Березкин , Владимир Путин , РЖД , Русгидро , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния , РБК
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