Все работы хороши

В современном мире существует более 40 тысяч различных профессий. И благодаря научному прогрессу ежегодно появляются все новые и новые специальности. Старые при этом отмирают. Некоторые профессии и вовсе могут видоизмениться до неузнаваемости. «Лента.ру» совместно с Рострудом проанализировала ноябрьский список самых необычных предложений о работе, размещенных в общероссийской базе вакансий «Работа в России».

Число профессий в различные исторические периоды было совсем не одинаковым и зависело от общественно-экономической и политической ситуации в государстве. Если в XVII веке на Руси существовало всего около 200 профессий, то сейчас их на два порядка больше. И в XXI веке большинство соискателей ищут работу через хедханторские агентства и специализированные сайты. Знают ли они, что в портал «Работа в России» является единственным государственным ресурсом по поиску работы и работников, а его база содержит почти 1,4 миллиона проверенных государством вакансий для всех возрастов и во всех регионах страны? И на нем можно найти самые редкие и необычные специальности.

Съедобное

Мастер-брынзодел требуется компании «Ермолино молоко», расположенной в городе Ермолино Калужской области. Он должен обеспечивать выполнение плановых заданий, эффективно использовать производственные мощности, экономить использование сырья, материалов и систематически повышать производительность труда. Кандидат должен иметь среднее профессиональное образование, знать технологию производства брынзы и иметь опыт работы не менее года. Мастеру обещают зарплату от 43 до 54 тысяч рублей в месяц.

«Солохаульский чай» из Сочи на временную работу ищет чаевода, который должен выполнять сбор чайного листа, прополку чайных шпалер и сдачу чайного листа в цех первичной переработки. Чаевод может заработать до 25 тысяч рублей в месяц, а в качестве бонуса ему будет предоставлен социальный пакет.

Пекарне «Каравай СВ» из подмосковного города Пушкино требуется тестомес. Он должен быть исполнительным, трудолюбивым, чистоплотным и без вредных привычек. В должностных обязанностях значатся «производство хлебобулочных изделий и ведение технологического процесса замешивания теста». При сменном графике и полной занятости заработная плата начинается от 30 тысяч рублей в месяц.

Вакансия изготовителя карамели появилась на кондитерской фабрике в Челябинске «Южуралкондитер» , входящий в холдинг «Объединенные кондитеры» . Кандидат должен иметь санитарную книжку, а его опыт работы составлять не менее года. Отсутствие специального образования не является препятствием для трудоустройства на данную должность, но кандидат должен знать основные свойства и отличительные признаки карамели; требования, предъявляемые к качеству готовой карамели; приемы снятия охлажденной карамели со штампующей или режущей машины и правила укладывания ее в лотки. При полной занятости предлагаемая работодателем заработная плата составляет 15 тысяч рублей.

Технологии

Вы когда-нибудь слышали про аппаратчика ориентации органического стекла? Кажется, что-то космическое? Почти. Этот материал получил широкое распространение в промышленности, в том числе в авиастроении и автопроме, за счет того, что ему можно придавать самые разные формы, не нарушая при этом оптических свойств материала. Органическое стекло в два раза легче обычного стекла. А аппаратчик ориентации органического стекла — это рабочий, который проводит ориентацию оргстекла путем плоскостного растяжения листа для повышения деформационно-прочностных и оптических свойств. Такой специалист требуется компании «Экструдер» из Нижегородской области. Там, кстати, расположены Горьковский автозавод и Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» — филиал РСК «МиГ» . Кандидат на это место должен иметь среднее профессиональное образование, опыт работы на химических производствах, опыт работы с ЧПУ и станками. Стоит добавить, что производство оргстекла является вредным — «с тяжелыми условиями труда». При рабочем дне с 6 часов 45 минут утра до 15 часов 45 минут дня зарплату обещают от 26 тысяч рублей, но имеется премии, бонусы и социальный пакет.

Завод экспериментального машиностроения РКК «Энергия» ищет слесаря-испытателя третьего-пятого разрядов со средним профессиональным образованием на оклад в 42 тысячи рублей. Предприятие расположено в городе Королеве Московской области. Он должен будет испытывать изделия на стендах со сложной гидросистемой и большой точностью замера давления, а также заниматься подготовкой сложных объектов к испытанию и их монтажом на стендах. Из предъявляемых требований — опыт работы в аналогичной должности не менее одного года.

Примерно такой же оклад (40,5 тысячи рублей) готов предложить красноярский «Васильевский рудник» регулировщику хвостового хозяйства третьего разряда. Это не молочная ферма, как вы могли подумать из-за названия специальности. Речь здесь идет о горнодобывающей отрасли. При добыче породы горняки разделяют ее на полезные составляющие и ненужные фракции. Именно эти отходы и называются бесполезными хвостами, которые где-то приходится складировать, и кто-то должен регулировать все это хозяйство. Кроме зарплаты соискателю этой должности предлагается полный социальный пакет, спецодежда, доставка от Красноярска до места работы за счет работодателя, а иногородним — гостиница на время трудоустройства и прохождения медицинской комиссии. Есть и страхование от несчастных случаев.

Кстати, у горняков имеется еще одна необычная должность — главный обогатитель. Именно такого специалиста ищет артель старателей «Дражник» в поселке Звездочка (Якутия). Учитывая тяжелые условия труда, кандидату предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Обогатитель ведет сортировку золотой руды по размеру, обслуживает обогатительные машины и аппараты, вспомогательное оборудование, в том числе средства автоматического регулирования. Он должен