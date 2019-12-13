Отдыхая работать

Комфортный и стильный офис — одна из важных составляющих современного бизнеса. Архитектура, интерьер и организация пространства много скажут о компании посетителю. Например, о ее финансовом состоянии, имидже и о том, насколько работодатель ценит сотрудников и готов организовывать для них рабочее пространство. «Лента.ру» подготовила обзор наиболее оригинальных российских офисов.

С 2010 года в России проводится вручение премии Best Office Awards, которая является главной российской профессиональной наградой в области дизайна бизнес-пространств и общественных интерьеров. Ее номинанты — архитекторы, дизайнеры и компании-заказчики — сообща создают офисы будущего. А победителями становятся игроки, которым в корне удалось изменить стереотипное представление о рабочих местах.

В 2019 году на премию было подано рекордное количество проектов офисов компаний и корпораций, общественных интерьеров и бизнес-центров — 161. В числе победителей оказались офисы сразу несколько высокотехнологичных гигантов. Что не удивительно: штаб-квартиры российских интернет-компаний действительно отличаются смелыми дизайнерскими решениями, креативностью в оформлении пространств и использованием современных материалов.

Интернет-гигант «Яндекс»

В их числе проектов-победителей — отделение «Яндекса», расположенное на четвертом этаже в бизнес-центре «Аврора» и оказавшееся лучшим как раз в номинации «Организация пространства». Над этим проектом трудилось Архитектурное бюро PK AID. В опенспейсе предусмотрено все — комфортные места для работы и релакса, стационарные и мобильные переговорные. Вся офисная мебель подвижна, ее можно быстро переставить в зависимости от задач.

Вообще, офисы «Яндекса» всегда отличались яркостью и неформальной творческой обстановкой. Это касается и подразделений компании. Так, в обзоры лучших офисов страны не раз попадала штаб-квартира «Яндекс. Деньги», расположенная в корпусе «Строганов» московского бизнес-квартала «Красная Роза 1875». Он был открыт в реконструированном здании, богатом колоннами и межэтажными помещениями. Эта особенность пришлась кстати и повлияла на общий интерьер. Теперь в офисе «Яндекс. Деньги» много открытых потолочных коммуникаций, оставшиеся от прежних арендодателей балконы, балки также нашли свое место в новом интерьере.

Подавляющее количество рабочих мест расположено в пространствах, окрашенных в нейтральные серо-белые оттенки. Дизайнерская мебель располагает сотрудников к неформальному общению, стены отделаны ковролином, маркерным покрытием и пробкой. Основная изюминка офисного пространства — две крупные переговорные, которые архитекторы между собой называют «батискафами». А еще здесь много больших опенспейсов, кафетерии и игровая комната со спортивным уголком.

Вам уже приглянулся этот офис и работодатель? Если вы программист, то можете попытать свое счастье и подать резюме на открытые «Яндексом» вакансии. Например, согласно объявлениям общероссийской базы вакансий «Работа в России» , на данный момент холдинг ищет разработчика программ в подразделение «Яндекс. Еда».

Avito

Крупный интернет-холдинг Avito в этом году удостоился специальной номинации на конкурсе Best Office Awards. Ее учредили за новый «гибкий» (Agile) офис компании, а это сейчас один из главных трендов в бизнес-архитектуре. Компания занимает пять этажей бизнес-центра «Белые сады», каждый из которых выдержан в рамках определенной стилистической концепции. Так, например, здесь есть зоны Avito Village и «Avito Яхта», представляющие собой концептуально разные пространства.

В Avito Village использованы натуральные материалы — зелень и дерево, здесь имеются удобные гамаки и небольшая лодка. В Avito Яхта — это про палубу и трюм и все, что связано с морем. Поэтому все переговорные комнаты, лаунж-зоны и зона ресепшен, конечно же, оформлены в морском стиле. А еще в офисе Avito расположена специальная лаунж-терраса с диванчиками, живыми растениями и декоративным прудом. В уютных уголках террасы работники могут расслабиться в массажном кресле, поиграть в пинг-понг, кикер или бильярд.

Что же касается нового офиса, то сотрудники в нем могут даже поспать. Проект был разработан архбюро Officeproject, которому в работу был отдан весь пятый этаж БЦ «Белые сады». Именно здесь и появились слип-боксы, напоминающие полати с дверцами. Да, действительно, дать сотрудникам возможность погрузиться в объятия Морфея прямо на рабочем месте — это как минимум смело. А еще новый офис отличают гибкость планировки рабоче-переговорных зон (за что и была вручена спецпремия) и перегородки, изготовленные из бутылок, переработанного картона и канатов.

Mail.ru

Главный офис крупнейшего IT холдинга России — Mail.Ru Group — уже не раз удостаивался хвалебных материалов. Добавим ложку меда и мы. Штаб-квартира холдинга находится на Ленинградском проспекте. Это 27-этажный бизнес-центр SkyLight, состоящий из двух соединенных между собой башен с подземной пятиэтажной парковкой. Работники могут легко перемещаться внутри башен — лифты SkyLight доставляют с этажа на этаж со скоростью 4,2 метра в секунду.

Поскольку самой большой ценностью для компании Mail.ru Group являются личность сотрудника и его индивидуальный комфорт на рабочем месте, запросы коллектива здесь стараются удовлетворять по полной программе. На пятиэтажной подземной парковке расположена отдельная стоянка, где можно взять на время велосипед или самокат. На втором этаже организована лаунж-зона для тех, кто хочет привести мысли в порядок вдалеке от рабочего места. Плюс в здании имеются салон красоты, химчистка, офисный кинотеатр и бесплатный фитнес-центр.

Все сотрудники работают в просторном опенспейсе, стеклянными стенами отделены лишь переговорки и кабинеты руководства. В рабочих зонах столы объединены в кластеры-ромашки. Столы расположены таким образом, чтобы каждый мог насладиться видом на Москву из окна. Плюс на всех этажах есть мобильные кабинеты, где можно собраться командой — например, на планерку или брейншторм.

«Ростелеком»

Внимания заслуживает и новый московский офис телекоммуникационной компании «Ростелеком». Центральный филиал национального оператора связи «Ростелеком» с дочерними отделениями в 2016 году переехали в офисный парк Comcity, который в Новой Москве построила компания PPF RealEstateRussia по проекту бюро JakubCiglerArchitekti. А раньше команда — а это более 4,5 тысячи человек — работала на нескольких площадках в разных районах Москвы.

Площадь нового офиса составляет 48 тысяч квадратных метров, на такой огромной территории архитекторам удалось воплотить главную задачу — организовать удобное пространство для многочисленных департаментов компании и интуитивно понятную навигацию. Офис выполнен в формате опенспейс, где рабочие зоны расположены вдоль панорамных окон, а центральное ядро собрало в себе технические и подсобные помещения.

На каждом этаже расположены кофе-поинты, гардеробные, переговорные, небольшие лаунж-пространства. Также в офисе есть столовая с кухнями разных стран мира и небольшое кафе. Первый этаж занимают большая лаунж-зона и трансформируемый конференц-центр, который при желании можно разделить на три самостоятельных помещения. Там же расположена мультимедийная зона — хаб, в котором клиентам демонстрируют инновационные разработки компании. Благодаря необычной форме и материалам из искусственного камня, павильон напоминает большое синее яблоко.

Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing

А сейчас отойдем от IT-индустрии и окунемся в мир кино. Хотя российский офис Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing занимается не кинопроизводством, а маркетингом и дистрибуцией кинофильмов на территории СНГ, здесь все пропитано миром киноискусства. Кстати, офис кинопрокатной компании расположен в здании московского бизнес-центра под названием «Фабрика Станиславского», что также имеет намек на близость к искусству: поговаривают, что когда-то здесь шили костюмы к спектаклям легендарного режиссера.

Основная идея проекта, над которым трудились архитекторы из UNK PROJECT, заключалась в создании пространства с намеком на атмосферу павильонов Hollywood Studios «Золотая эра». И им удалась эта ассоциация с голливудскими студиями-ангарами: передать их своеобразный «цеховой дух» помогли старые чугунные колонны и сводчатые бетонные перекрытия, характерные для архитектуры начала прошлого века.

Но в целом помещения, которые занимает компания, отличает современность (офис выполнен в стиле «индустриальный хай-тек») и комфорт. Хитом офиса стал настоящий кинотеатр, где демонстрируются все актуальные новинки. Это полноценный кинозал на 30 мест, снаружи похожий на айсберг. Так разработчикам удалось разместить в помещении компании два независимых пространства — рабочие кабинеты и гостевую зону с кинозалом. Кстати, чтобы создать полноценный кинозал в офисном здании, потребовалось организовать качественный звук Dolby Stereo, который не был бы слышен снаружи. Так что просмотр фильмов абсолютно не мешает рабочему процессу.

Также в офисе имеется несколько открытых пространств — сотрудники используют их как для маленьких мирных вечеринок, так и для рабочих переговоров. Лаунж-зона пространственно объединена с ресепшен и расположена на небольшом подиуме. И еще в офисе Disney-Sony можно найти множество следов присутствия героев кинематографа — это и вырезки из журналов, и постеры знаковых фильмов, развешанные в опенспейсах. На стенах повсюду висят плакаты с автографами американских знаменитостей (взятых в США и присланных сюда для различных розыгрышей и на подарки), так что все здесь говорит о магии кинематографа.