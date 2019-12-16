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Фармкомпании обяжут снизить цены до уровня заграничных 

Российская Газета 36 минут назад
Фармкомпании обяжут снизить цены
Фото: РИА Новости
По его словам, топ-20 регионов с самым худшим качеством дорог на 100% совпадает с рейтингом регионов с точки зрения картелизации дорожной сферы, составленным ФАС. Объясняется такое совпадение отсутствием конкуренции.
"Если я договорился с заказчиком, зачем делать хорошо? Я знаю, что конкурентов нет, никто больше не придет и лучше меня не сделает", — говорит Тенишев. Наиболее закартелизированные отрасли — стройка и поставка фармпрепаратов, поскольку в этих сферах много госзаказов. "Государство много покупает лекарств. Частных дорог у нас тоже почти нет", — объяснил он.
В ближайшее время ФАС ожидает завершения реформы ценообразования на рынке лекарственных препаратов. Как рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев, сейчас для контроля цен на лекарства служба анализирует прейскуранты на эти же препараты в других странах, похожих на Россию по экономическому положению.
Проанализировав заграничные ценники, ФАС за три года снизил отпускные цены на 289 лекарственных препаратов. В среднем они уменьшились на 42%, но стоимость некоторых снизилась в десять и более раз. К примеру, применяемый в онкологии "Леналидомид" в России стоил более шести тысяч долларов. После вмешательства ФАС цена упала почти вдвое.
В три раза, была снижена цена на "Акинетон" (применяется при болезни Паркинсона), производитель в споре с ФАС дошел до Верховного суда, но проиграл иск. Цена лекарства "Нексиум" снизилась в 13 раз — ранее он стоил более трех тысяч рублей, теперь чуть более 200 рублей. При этом, подчеркнул Нижегородцев, ни один препарат, по которому было принято решение ФАС, не был отозван с рынка.
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Теги:
Компании , Экономика , Тимофей Нижегородцев , ФАС
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