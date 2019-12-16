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Forbes включил основательницу Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров 

ТАСС + ещё 30 3 часа назад
Американский журнал Forbes включил основательницу российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяну Бакальчук в перечень самых заметных людей, которые пополнили список миллиардеров в этом году. Об этом сообщается в воскресенье на сайте издания.
В феврале Бакальчук стала второй в России женщиной — долларовым миллиардером по версии Forbes. Стоимость ее бизнеса, по подсчетам издания, достигла $1,2 млрд Журнал разместил Бакальчук на первом месте в списке самых заметных новых миллиардеров, отметив ее заслуги в области электронной торговли. Отмечается, что Бакальчук, которая создала в 2004 году интернет-магазин Wildberries, удалось привлечь клиентов из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.
Wildberries продает различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги и т. д. В 2018 г. выручка компании составила $1,7 млрд Согласно данным портала "СПАРК", Бакальчук является единственным владельцем Wildberries.
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Всего миллиардерами в 2019 году стали более 200 человек в возрасте от 21 до 90 лет. Самой молодой миллиардершей признана 21-летняя американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер с состоянием в 1 млрд долларов. В ноябре она продала 51% своей доли в компании косметической фирме Coty Inc. за 600 млрд долларов.
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Теги:
Компании , Видео , Татьяна Бакальчук , Нафтогаз , Forbes
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