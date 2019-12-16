AliExpress будет выдавать в России заказы по-новому

AliExpress хочет в 2020 году выдавать в РФ каждый пятый заказ через постаматы

Интернет-площадка AliExpress Россия планирует в 2020 году выдавать каждый пятый заказ через постаматы, говорится в сообщении компании.

"AliExpress Россия в течение года планирует нарастить доставки через постаматы до 20% от общего количества заказов на платформе. Для этого компания оптимизирует маршруты доставки, а также расширяет сеть точек выдачи. В планах — увеличение числа партнеров по проекту с постаматами — в том числе работа с крупными розничными сетями", — сказано в сообщении.

Помимо постаматов, покупатели AliExpress Россия могут получать заказы на кассах в магазинах "Пятёрочка", которые отмечены специальными значками. По данным компании, проект по выдаче заказов в магазинах "Пятерочка" уже показал успешные результаты: за три месяца 90% всех заказов были доставлены менее чем за 15 дней.