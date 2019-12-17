«Нафтогаз» подал в суд на власти Украины

Компания «Нафтогаз» обратилась в суд, оспаривая выдачу разрешения американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Time

По данным осведомленных источников издания, иск был подан в суд Киева в пятницу, 13 декабря. В нем компания заявила, что правительство Украины действовало незаконно, когда предоставило право на разработку месторождения американцам, а не дочерней структуре «Нафтогаза», и потребовала провести новый конкурс.

При этом Time напоминает, что Ukrainian Energy принадлежит американскому бизнесмену Майклу Блейзеру, связанному с экс-министром энергетики США Ником Перри.

Перри в мае рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому Блейзера в качестве консультанта по вопросам энергетики. А примерно через две недели после того, как Перри предложил Блейзеру стать энергетическим советником Украины, компания Ukrainian Energy, подала заявку на получение прав на разработку месторождения Варвинское и выиграла его, отмечает издание.

При этом сам Блейзер заявил, что Ukrainian Energy получила права на разработку месторождения Варвинское законно.