Компания «Нафтогаз» обратилась в суд, оспаривая выдачу разрешения американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Time.
По данным осведомленных источников издания, иск был подан в суд Киева в пятницу, 13 декабря. В нем компания заявила, что правительство Украины действовало незаконно, когда предоставило право на разработку месторождения американцам, а не дочерней структуре «Нафтогаза», и потребовала провести новый конкурс.
При этом Time напоминает, что Ukrainian Energy принадлежит американскому бизнесмену Майклу Блейзеру, связанному с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Перри в мае рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому Блейзера в качестве консультанта по вопросам энергетики. А примерно через две недели после того, как Перри предложил Блейзеру стать энергетическим советником Украины, компания Ukrainian Energy, подала заявку на получение прав на разработку месторождения Варвинское и выиграла его, отмечает издание.
При этом сам Блейзер заявил, что Ukrainian Energy получила права на разработку месторождения Варвинское законно.
«Рамблер» писал, что ранее пресс-служба «Нафтогаза» заявила, что Украина купила 450 миллионов кубометров газа и уже готова к отопительному сезону. При этом действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС пока не привели к его продлению.