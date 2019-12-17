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Продажи Sukhoi Superjet провалились 

Рамблер + ещё 2 32 минуты назад
Разработчик самолетов «Сухой Суперджет 100» компания «Гражданские самолеты Сухого» не выполнила годовой план продаж. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Сухой Суперджет 100» (Sukhoi Superjet 100, SSJ 100) — российский ближнемагистральный пассажирский самолет. Его разработчиком является компания «Гражданские самолеты Сухого». Весной сообщалось, что план продаж ГСС на 2019 год составлял 20-25 лайнеров. Позже он был скорректирован до 16-и, однако все равно не был и не будет выполнен — к середине декабря компания поставила один «Суперджет».
В декабре 2019 — январе 2020 года «Гражданские самолеты Сухого» могут поставить пять лайнеров «Аэрофлоту». Соответствующий контракт может быть заключен в ближайшие дни. Кроме того, в декабре «Аэрофлот» может разместить тендер на поставку еще пяти SSJ, а также ожидается поставка одного «Суперджета» авиакомпании «Северсталь». Несмотря на это, годовой план продаж «Гражданскими самолетами Сухого» все равно не будет выполнен.
Олег Пантелеев из агентства «Авиапорт» объясняет это распространением нулевой ставки налога на добавленную стоимость на самолеты российского производства с 2020 года, длительностью переговоров между ГСС и «Аэрофлотом» (по контракту между ними от сентября 2018 года поставлены должны быть 100 самолетов), затянувшимися испытаниями и сертификацией самолетов с новыми законцовками крыла и недавней авиакатастрофой.
В мае, как сообщал «Рамблер», в результате аварийной посадки SSJ 100 «Аэрофлота» в московском аэропорту Шереметьево и последовавшего пожара погиб 41 человек.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Компании , Видео , Другое , Олег Пантелеев , Григорий Березкин , Гражданские самолеты Сухого , Аэрофлот , Северсталь , Аэропорт Шереметьево
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