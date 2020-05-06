Авиакомпании США несут многомиллиардные убытки

Американские авиакомпании в совокупности теряют более 10 миллиардов долларов в месяц из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса, пишет агентство Рейтер со ссылкой на доклад отраслевой торговой группы Airlines for America.

"Отрасль авиаперевозок США выйдет из этого кризиса только тенью того, что было всего три коротких месяца назад", — приводит агентство комментарий исполнительного директора группы Николаса Калио (Nicholas Calio).

Агентство пишет, что авиакомпании США отменили сотни тысяч рейсов, в том числе 80% или более регулярных рейсов вплоть до июня, поскольку пассажиропоток в стране с марта снизился на 95%.

Минфин США в конце марта выделил 25 миллиардов долларов на поддержку авиаперевозчиков страны, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В середине апреля ведомство сообщило, что на средства из данного пакета претендуют десять крупных американских авиакомпаний, в том числе American Airlines и Delta Air Lines