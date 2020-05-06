Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
79.00
Индексы и котировки Brent
29.43
+0.93 Золото
1715.60
+0.01 РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04

Авиакомпании США теряют свыше $10 млрд в месяц из-за падения пассажиропотока 

Прайм и ещё 14 6 мая 2020
Авиакомпании США несут многомиллиардные убытки
Фото: Reuters
Американские авиакомпании в совокупности теряют более 10 миллиардов долларов в месяц из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса, пишет агентство Рейтер со ссылкой на доклад отраслевой торговой группы Airlines for America.
"Отрасль авиаперевозок США выйдет из этого кризиса только тенью того, что было всего три коротких месяца назад", — приводит агентство комментарий исполнительного директора группы Николаса Калио (Nicholas Calio).
Агентство пишет, что авиакомпании США отменили сотни тысяч рейсов, в том числе 80% или более регулярных рейсов вплоть до июня, поскольку пассажиропоток в стране с марта снизился на 95%.
Минфин США в конце марта выделил 25 миллиардов долларов на поддержку авиаперевозчиков страны, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В середине апреля ведомство сообщило, что на средства из данного пакета претендуют десять крупных американских авиакомпаний, в том числе American Airlines и Delta Air Lines.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Видео дня. В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
Прайм: последние новости
Путин: нельзя перегибать палку и давить бизнес бессмысленными требованиями Путин: нельзя перегибать палку и давить бизнес бессмысленными требованиями Около 8,5 тысячи человек вывезут с Чаяндинского месторождения Якутии, где введен карантин Около 8,5 тысячи человек вывезут с Чаяндинского месторождения Якутии, где введен карантин Выручка VEON по МСФО в I квартале снизилась на 1,3% Выручка VEON по МСФО в I квартале снизилась на 1,3%
Комментарии
Компании , Цена на нефть , Казначейство США , Delta Air Lines , ВОЗ , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров назвал минусы эмиграции в США
Дуров назвал минусы эмиграции в США
Нефть ждет новое потрясение
Нефть ждет новое потрясение
Airbnb уволит четверть сотрудников
Airbnb уволит четверть сотрудников
Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем
Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем
Силуанов объяснил отказ раздачи денег россиянам
Силуанов объяснил отказ раздачи денег россиянам
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании Экономика
«Позитив не проглядывается»
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение