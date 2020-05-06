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Nissan готовится к уходу с европейского рынка 

Прайм и ещё 7 6 мая 2020
Nissan готовится к уходу с европейского рынка
Фото: Reuters
Японская компания Nissan в ближайшее время намерена объявить о своем уходе с рынка Европы, пишет агентство Reuters.
Как следует в новой стратегии японского бренда, в скором времени компания сосредоточится на приоритетных рынках, куда вошли США, Япония и Китай.
Будет закрыто 14 заводов по всему миру, а также сокращены объемы производства.
Nissan готовится огласить новую трехлетнюю стратегию 28 мая, пишет агентство со ссылкой на источник, знакомый с планами автоконцерна.
По словам собеседника агентства, главным пунктом в стратегии станет укрепление позиции бренда на североамериканском рынке за счет обновления модельной линейки и расширения дилерской сети.
При этом компания хочет снизить конкуренцию и увеличить сотрудничество со своими партнерами по альянсу — Renault и Mitsubishi.
Собеседник рассказал, что Nissan сократит расходы на исследования и разработки в текущем 2020 году по сравнению с прошлым 2019 годом. Высвободившиеся ресурсы будут направлены на "приоритетные рынки и основные продукты".
"Nissan не просто снижает затраты, а рационализирует текущие операции, тем самым закладывая фундамент на будущее", — говоритисточник.
В российском представительстве Nissan "Мотору" рассказали, что пока компания "продолжает придерживаться фокуса на укрепление продуктовой линейки в Европе и России как часть стратегии по повышению конкурентоспособности бизнеса".
Сейчас Nissan представлен на европейском рынке следующими машинами:
Кроссоверы Qashqai, Juke, X-Trail
Малолитражный автомобиль Micra
Спорткары GT-R и 370Z.
Электромобили Leaf и E-NV200.
В Европе бренд в прошлом году продал около 394 тысяч новых автомобилей Nissan. Снижение к 2018 году составило 19,6%.
После частичного закрытия части заводов, которое предусмотрено новой стратегией, объемы производства бренда сократятся с нынешних 7 млн до 5,5 млн машин в год.
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Комментарии
Компании , Другое , Renault , Reuters
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