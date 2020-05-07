Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
79.00
Индексы и котировки Brent
29.43
+0.93 Золото
1715.60
+0.01 РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04

Сбербанк одобрил зарплатных кредитов на 16,4 млрд рублей 

Прайм и ещё 7 12 часов назад
Сбербанк одобрил зарплатных кредитов на 16,4 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Сбербанк уже получил от бизнеса заявок на зарплатные кредиты на сумму более 35 миллиардов рублей, при этом выдал ссуд на 8 миллиардов рублей из одобренных 16,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.
Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и среднего бизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Сбербанк начал выдавать зарплатные кредиты в рамках программы с конца марта.
"По кредиту по госпрограмме на выдачу зарплат под 0% с начала старта нами принято заявок на сумму более 35 миллиардов рублей, одобрено — 16,4 миллиарда рублей кредитов, выдано — более 8 миллиардов рублей. По нашим оценкам, благодаря этому финансированию зарплата была выплачена примерно 300 тысячам человек", — рассказал Попов.
Он добавил, что по программе правительства по субсидированию двух третьих ставки государством и банком по действующим кредитам малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей Сбербанк получил почти 500 заявок на сумму более 4 миллиардов рублей, пока одобрено заявок на более чем 1 миллиард рублей.
По собственной программе кредитных каникул для бизнеса банк получил более 80 тысяч заявок, одобрено около 57 тысяч заявок, проведена реструктуризация по 46 тысячам договоров. Общий объем реструктуризации составил 92 миллиарда рублей, указал Попов.
При этом зампред правления Сбербанка отметил, что спрос на реструктуризацию кредитов крупнейшим клиентам в последние недели остался на прежнем уровне: с 27 апреля банк получил всего две новые заявки и одобрил только одно обращение, доведя общее количество заявок на реструктуризацию до 107, а одобрений — до 45. Текущий остаток ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 950 миллиардов рублей.
Видео дня. В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
Прайм: последние новости
Около 8,5 тысячи человек вывезут с Чаяндинского месторождения Якутии, где введен карантин Около 8,5 тысячи человек вывезут с Чаяндинского месторождения Якутии, где введен карантин Путин: нельзя перегибать палку и давить бизнес бессмысленными требованиями Путин: нельзя перегибать палку и давить бизнес бессмысленными требованиями Прогноз результатов Veon за I квартал по МСФО: выручка сократилась на 1,8% г/г Прогноз результатов Veon за I квартал по МСФО: выручка сократилась на 1,8% г/г
Комментарии 1
Компании , Анатолий Попов , Сбербанк России , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четыре страны и ЕС ужесточили меры против россиян
Четыре страны и ЕС ужесточили меры против россиян
Биржи АТР закрылись ростом
Биржи АТР закрылись ростом
Платежеспособность заемщиков ухудшилась
Платежеспособность заемщиков ухудшилась
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Equinor продает 4,9% акций Lundin Energy
Equinor продает 4,9% акций Lundin Energy
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании Экономика
«Позитив не проглядывается»
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение