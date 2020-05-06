Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
73.50
79.75
Индексы и котировки Brent
29.43
+0.93 Золото
1715.38
–0.27 РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04

Белоруссия по примеру саудитов надавила на Россию 

Алиса Селезнёва 6 мая 2020
Российская компания «Уралкалий» раскритиковала Белорусскую калийную компанию (БКК), снизившую цены на свою продукцию для китайского рынка. Что происходит в отрасли, разбиралась «Лента.ру».
ББК объявила новые цены 30 апреля, договорившись о поставках в Китай за 220 долларов за тонну, хотя ранее в контракте была прописана стоимость 290 долларов. Таким образом, Минск взял пример с Эр-Рияда, аналогичным образом поступившего на нефтяном рынке, отмечается в статье.
Нефть «на карантине»: РФ светит сплошной дефицит
Снижение цен белорусской компанией, по данным издания, привело к потерям для «Уралкалия». Так, на поставки в Китай в 2018 году приходилось 14% экспорта российской компании, сейчас их объем сократился до 5%.
В свою очередь «Уралкалий» расценил действия Белорусской калийной компании, как демпинг и предсказал проблемы в отрасли из-за падения цен.
«Заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной ОАО «БКК», в долгосрочном периоде приведёт к сокращению инвестиционных расходов компаний и в конечном итоге — к дефициту хлористого калия на рынке», — говорится в сообщении на сайте компании.
«Рамблер» писал, что в марте после провала переговоров с Россией о сокращении добычи нефти Саудовская Аравия нарастила производство и «черное золото» резко упало в цене. В апреле Эр-Рияд инициировал встречу стран-участниц соглашения ОПЕК+ для восстановления баланса на нефтяном рынке. По ее итогам было достигнуто соглашение о сокращении добычи, которое, однако, не привело к резкому росту цен на нефть.
Комментарии 645
Компании , Видео , Экономика , Цена на нефть , Уралкалий , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп нашел наказание для Китая
Трамп нашел наказание для Китая
Что может подорожать после отмены карантина
Что может подорожать после отмены карантина
Казахстан ограничит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Казахстан ограничит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Коронавирус ударил по рынку аренды жилья в РФ
Коронавирус ударил по рынку аренды жилья в РФ
Дуров запретил инвесторам из США оставаться в проекте TON
Дуров запретил инвесторам из США оставаться в проекте TON
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании Экономика
«Позитив не проглядывается»
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение