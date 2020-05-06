Российская компания «Уралкалий» раскритиковала Белорусскую калийную компанию (БКК), снизившую цены на свою продукцию для китайского рынка. Что происходит в отрасли, разбиралась «Лента.ру»

ББК объявила новые цены 30 апреля, договорившись о поставках в Китай за 220 долларов за тонну, хотя ранее в контракте была прописана стоимость 290 долларов. Таким образом, Минск взял пример с Эр-Рияда, аналогичным образом поступившего на нефтяном рынке, отмечается в статье.

Снижение цен белорусской компанией, по данным издания, привело к потерям для «Уралкалия». Так, на поставки в Китай в 2018 году приходилось 14% экспорта российской компании, сейчас их объем сократился до 5%.

В свою очередь «Уралкалий» расценил действия Белорусской калийной компании, как демпинг и предсказал проблемы в отрасли из-за падения цен.

«Заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной ОАО «БКК», в долгосрочном периоде приведёт к сокращению инвестиционных расходов компаний и в конечном итоге — к дефициту хлористого калия на рынке», — говорится в сообщении на сайте компании.

«Рамблер» писал, что в марте после провала переговоров с Россией о сокращении добычи нефти Саудовская Аравия нарастила производство и «черное золото» резко упало в цене. В апреле Эр-Рияд инициировал встречу стран-участниц соглашения ОПЕК+ для восстановления баланса на нефтяном рынке. По ее итогам было достигнуто соглашение о сокращении добычи, которое, однако, не привело к резкому росту цен на нефть.