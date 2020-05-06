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Equinor продает 4,9% акций Lundin Energy за $335 млн 

Прайм и ещё 2 6 мая 2020
Equinor продает 4,9% акций Lundin Energy
Фото: Reuters
Норвежская нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) продает остававшиеся в ее распоряжении 4,88% акций шведской компании Lundin Energy за 3 миллиарда шведских крон (335 миллионов долларов).
"Эта сделка последовала за продажей 16% пакета акций Lundin в июле 2019 года и завершает успешную инвестицию Equinor…. Хотя мы больше не являемся акционером Lundin, мы продолжаем считать компанию сильным партнером на норвежском континентальном шельфе ", — приводят в релизе слова финансового директора Equinor Ларса Кристиана Бачера (Lars Christian Bacher).
После продажи Equinor больше не будет владеть акциями Lundin Energy.
Equinor совместно с Lundin Norway, Petoro, Aker BP и Total выступают операторами проекта Johan Sverdrup, который является крупнейшим проектом по разработке нефтяного месторождения на норвежском континентальном шельфе с 1980-х годов.
Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor в мае 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.
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Компании , Недвижимость , Рынки , Экономика , Total
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