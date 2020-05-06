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Илон Маск получит от Tesla особую премию 

Lenta.ru и ещё 5 6 мая 2020
Маск получит от Tesla особую премию
Фото: Reuters
Средняя рыночная капитализация Tesla составила 100 миллиардов долларов за шесть месяцев. Таким образом компания прошла необходимый порог для того, чтобы ее основатель и глава Илон Маск получил свою первую особую премию. Предприниматель получит акции на 706 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
В Tesla Маск не получает зарплату: его компенсационный пакет состоит из 20,3 миллиона опционов на акции, разбитых на 12 траншей. Условия получения опционов зависят от роста рыночной капитализации. Суммарно Маск может получить порядка 50 миллиардов долларов, если все цели компании будут достигнуты.
Компенсационный пакет Маска называют одним из самых жестких в индустрии: прибыль он получает только при рыночном росте компании.
Ранее в мае Маск объявил о продаже всего своего имущества. Кроме того, он добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого. Вслед за этим заявлением акции Tesla упали на 7,1 процента, до 711,5 доллара.
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Компании , Илон Маск , Bloomberg
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