Соревнование лоббистов: бизнес недоволен господдержкой

Промышленное производство Германии продемонстрировало худшую динамику за полвека. Заказы в марте упали на 15,6%. Российская экономика может откатиться к началу 2000 — х, если правительство срочно не предпримет ряд дополнительных мер поддержки, считают эксперты, поскольку действующая господдержка оказывается запоздалой и малоэффективной.

Министерство экономики Германии обнародовало в среду, 6 мая, данные по объему заказов промышленных предприятий. В марте этот показатель рухнул на 15,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

В феврале, когда ФРГ еще не ввела жесткий карантин, показатель объема заказов тоже снижался, но некритично, всего на 1,2%.

Обвал на 15,6% стал максимальным почти за полвека — с 1975 года.

Смысл показателя заказов промышленных предприятий — это заказы, которые размещает бизнес на товары длительного и текущего пользования.

«Это индикатор, указывающий на будущее производство промпредприятий, когда, например, автопроизводитель размещает заказ на комплектующие. Если заказы падают, то комплектующих будет произведено меньше. И далее негатив идет по всей производственной цепочке», — говорит эксперт» БКС Экспресс» Оксана Холоденко.

Сводный индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers' Indices — PMI) 19 стран еврозоны уже подсчитан за апрель и этот индекс тоже упал — до 13,6 пункта с 29,7 пункта месяцем ранее, свидетельствует Markit Economics.

Это минимальное значение индекса за всю историю его расчета, то есть, с 1931 года. То есть, с начала Великой депрессии в США.

Значения индекса выше 50 — производство и экономика находятся на подъеме деловой активности. Ниже 50 в течение длительного периода времени — производство находятся в состоянии упадка.

В России, если верить официальной статистике, промышленное производство ничуть не пострадало. В марте промпроизводство выросло на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,4% по сравнению с февралем текущего года, сообщал в конце апреля Росстат

В целом за квартал — тоже рост. По итогам первого квартала Росстат констатировал прирост на 1,5% по сравнению с январем-мартом 2019 года.

Мораторий на уплату налогов

Как пояснил «Газете.Ru» президент ТПП РФ Сергей Катырин , в обращении к властям содержится 68 пунктов и они затрагивают практически все сферы экономической деятельности.

«Мы рассчитываем, что наши предложения будут использованы при подготовке по инициативе главы государства общенационального плана нормализации деловой жизни, восстановления занятости и доходов граждан, роста экономики», — пояснил Катырин.

На какую именно помощь от государства рассчитывает деловое сообщество рассказал предприниматель и глава комитета ТПП по поддержке МСП Александр Соколов

«На трех пунктах мы настаиваем особенно твердо. Это компенсация зарплат сотрудникам в пострадавших бизнесах, отсрочка по арендным платежам и налоговые каникулы», — говорит Соколов.

Например, следовало бы ввести мораторий на налоговые выплаты для физических лиц, включая НДФЛ с заработных плат, не превышающих 5 МРОТ в месяц, то есть, ниже 50 тысяч рублей.

Бизнес также надеется, что правительство не будет затягивать с принятием решения о распространении полугодовой отсрочки по всем налогам (кроме НДС) и страховым взносам на все предприятия и предоставлении налоговых каникул предприятиям, чья выручка сократилась более, чем наполовину относительно предыдущего месяца.

«В противном случае трудно увидеть логику взаимоотношений между властью и бизнесом, если мы спросим финансовую поддержку и власть ее обещает, а другой рукой забирает. Сейчас у бизнеса нет такой жировой прослойки, чтобы долго самим, без поддержки государства справляться с последствиями кризиса и пандемии», — говорит Соколов.

По его словам, российский бизнес уже смирился с тем, что этот год уже полностью потерян, прибыли ждать не стоит. Но если карантин не закончится и к 1 июня, а господдержка не усилится, то провальным может оказаться и 2021 год.

Полный вперед, в СССР

Если российская промышленность вернется в 1975 год, как и немецкая, это будут не самый худший вариант, иронизирует доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

«В те времена советская экономика была на подъеме. Если говорить серьезно, то предложенные меры господдержки приведут к откату промышленности к началу 2000 — х. Придется все начинать сначала», — говорит Алисенов и объясняет логику такого прогноза на примере горячо обсуждаемого в обществе «зарплатного проекта» правительства.

Напомним, власти пообещали платить россиянам, ставшим безработными, пособие в размере минимального размера оплаты труда, а бизнесу — льготные зарплатные кредиты. По словам Алисенова, он насчитал не менее 6 препятствий, которые необходимо преодолеть.

«Можно стать банкротом, но не попасть в список предприятий, пострадавших от коронавируса. Затем предприятие не должно находиться в процессе ликвидации, не должно иметь задолженности по налогам, не уволило более 10% работников и так далее. Пройти через это сито удается не всем», — говорит Алисенов.

Эксперт считает эффективной мерой помощи бизнесу со стороны государства могло бы стать признание форс-мажорной ситуации хотя бы в некоторых наиболее пострадавших отраслях экономики. Например, в туриндустрии и смежных с ней отраслях.

«Но в таком случае пришлось бы снять с бизнеса ответственность по контрактам, по налогам. А государству взять эту ответственность на себя. Это означает большие дополнительные расходы. Государство к этому не готово и эта идея, скорее всего, не будет реализована», — говорит эксперт.

Но кое-что из предложений, сформулированных бизнесом, все-таки реализуется. В среду министр экономического развития Максим Решетников , участвуя в видеоконференции президента Владимира Путина сообщил, что мерами господдержки охвачено «11 сфер, на сегодняшний день в этих отраслях занято более шести миллионов человек».

Решетников отчитался о том, что реализовано поручение главы государства «о переносе сроков уплаты налогов и взносов в социальные фонды более чем для 1,5 млн организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов МСП в пострадавших отраслях». Общий объем перенесенных налогов составил более 217 миллиардов рублей.

Но бизнес просит не отсрочки по налогам, а отмену налогов. Временно, на период пандемии.

Кредитные каникулы организациям, которые столкнулись с падением доходов более чем на 30% одобрены всего 14 тысячам предприятий. А количество заявок на каникулы — 35 тысяч.

Власть хронически запаздывает с мерами господдержки, считают эксперты и участники рынка.

«Пора уже говорить о несостоятельности системы госуправления. Чиновники привыкли работать в расслабленном режиме. А сейчас де-факто начался форс-мажор и система дает сбои. Формально никто не виноват, правительство и налоговая служба оказывают помощь, но такими темпами, что скоро ее некому будет оказывать», — говорит Алисенов.

По данным опроса 1700 компаний, проведенного Центром стратегических разработок, доля компаний малого и среднего бизнеса, которые воспользовались или планируют воспользоваться хотя бы одной мерой господдержки, не превышает 50%.

«Можно предположить, что компании стали считать, что меры поддержки им либо не помогут в должной степени, либо компании предприняли попытку получить ту или иную меру поддержки, но не преуспели в этом», — считает руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

«Любые выплаты работнику малого и среднего бизнеса из числа пострадавших отраслей должны быть полностью освобождены от страховых взносов», — считает омбудсмен по налогам Михаил Орлов.

Что касается отсрочки, которая предоставляется стратегическим, системообразующим и градообразующим организациям по отдельному решению правительства, то это больше напоминает соревнование лоббистских ресурсов, а не реальную помощь бизнесу со стороны государства, добавляет омбудсмен.