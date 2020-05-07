Режим «удалёнки» скорректируют законом 

Андрей Исаев. Пандемия коронавируса заставила многие компании перевести сотрудников на дистанционную работу, но в законодательстве эта сфера недостаточно отрегулирована. Чтобы избежать злоупотреблений со стороны работодателей, в Госдуме разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, которые планируется принять в весеннюю сессию, сообщил «Парламентской газете» первый замруководителя фракции «Единая Россия»

— Андрей Константинович, 1 мая на видеоконференции с участием профсоюзов и работодателей обсуждались поправки в трудовое законодательство, связанные с регулированием дистанционной работы. Что предлагается изменить во взаимоотношениях работников и работодателей?

— На мой взгляд, изменения в Трудовой кодекс нужно проводить в три этапа. Первый — это то, что требуется сделать достаточно оперативно: принять норму, позволяющую переводить работников на временно удалённую работу в связи с какими-то непредвиденными обстоятельствами. Это может быть ЧП не только в масштабах страны или региона, но и отдельной организации — прорвало трубу и затопило помещение, в здании идёт ремонт, арендатор отказал в аренде.

При этом следует оговорить вопрос обязательного сохранения заработной платы и всех остальных прав работников. Например, учесть, будут ли люди работать на оборудовании, предоставленном работодателем, или на своём собственном. Если сотрудник использует свой Интернет, это предполагает возмещение расходов со стороны организации.

Прежде чем внести документ в Госдуму, предстоит сначала обсудить его с профсоюзами и работодателями.

У нас уже есть синопсис этого законопроекта, подготовленный при активном участии Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Но прежде чем внести документ в Госдуму, предстоит сначала обсудить его с профсоюзами и работодателями.

— Многие россияне, которые сейчас работают дома, жалуются, что условия труда стали хуже, удлинился рабочий день. Будет ли это как-то регулироваться?

— Безусловно, в Трудовом кодексе необходимо оговорить право работников, которые работают удалённо. Считается, что труд дома более привилегированный, чем на рабочем месте. Это не всегда так, потому что в офисе есть ограничения во времени. Человек работает восемь часов, а в остальное время свободен и занимается своими делами.

Сейчас, когда люди работают дистанционно, зачастую работодатель считает себя вправе ставить перед ними задачи в любое время дня и ночи. Но граждане должны иметь право на своё личное время. Если же происходит нечто чрезвычайное, тогда руководитель может привлечь сотрудника к работе, но он должен оплачивать это сверхурочно.

Также необходимо прописать, что если люди, работающие удалённо, получили уведомление по электронной почте и отправили работодателю подтверждение, то они считаются ознакомленными с информацией. Сейчас установлено, что для ознакомления со всеми приказами сотрудники должны прибыть в офис и расписаться.

Граждане должны иметь право на своё личное время. Если же происходит нечто чрезвычайное, тогда руководитель может привлечь сотрудника к работе, но он должен оплачивать это сверхурочно.

Все эти изменения предстоит принять оперативно. К числу срочных вопросов, не относящихся к Трудовому кодексу, можно также отнести поправки в Закон «О занятости населения». Он не учитывает многих факторов. Например, большая проблема для самозанятых зарегистрироваться в качестве безработных. Я также считаю, что право встать на учёт в службе занятости, чтобы искать работу и в случае утери заработка получать пособие, могут и те, кто занят не полностью. Соответствующие предложения уже находятся в разработке.

— Какие изменения в трудовое законодательство планируется принять вторым этапом?

— На втором этапе нужно заняться дальнейшим регулированием электронного документооборота между работниками и работодателями. В России до марта 2021 года идёт эксперимент в этой сфере, и к концу эксперимента нужно будет принимать закон.

Также предстоит заняться вопросами ненормированного рабочего дня. Изначально предполагалось, что этот режим будет использоваться для узкого круга лиц, например, руководящих работников, госслужащих. Но сейчас ненормированный рабочий день внедряют сплошь и рядом, при этом компенсация за такой график невелика — три дополнительных дня к отпуску. Фактически эта система используется организациями, чтобы отказаться от восьмичасового рабочего дня.

Третий блок вопросов, которые предстоит рассмотреть — наиболее сложный. Это фрилансеры и так называемая платформенная занятость. Ситуация такова, что сейчас вообще никто не понимает, что это за отношения — трудовые или гражданско-правовые. Я считаю, что если фрилансер работает на конкретную компанию, то это трудовые отношения, которые предполагают оплачиваемый отпуск и больничный лист.