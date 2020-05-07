Кабмин обсудил субсидии авиакомпаниям

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Очередное заседание правительства прошло в четверг под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова , исполняющего полномочия председателя, пока Михаил Мишустин проходит лечение от коронавирусной инфекции.

Кабинет министров обсудил предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения пассажирских перевозок из-за коронавируса. Постановлением Росавиация на поддержку авиаперевозчиков получит 23,4 миллиарда рублей.

Еще 6,8 миллиарда рублей предполагается выделить Росавтодору из резервного фонда правительства на приведение в нормативное состояние не менее 166 километров автомобильных дорог Крыма.

В повестку заседания также включили пакет поправок, нацеленных на создание условий для оперативного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.