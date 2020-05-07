Закон ужесточил правила продажи алкоголя 

Вступил в силу Федеральный закон о запрете продажи алкоголя в небольших кафе, расположенных в жилых домах. Подробности узнал корреспондент «ВМ».

Под действие нового закона попадают заведения общепита с площадью зала менее 20 квадратных метров.

— Это делается для борьбы с так называемыми наливайками — торговыми точками, которые регистрируют как кафе, чтобы продавать алкоголь ночью, — рассказала «ВМ» адвокат Мария Пятенок. — Ведь в магазинах спиртное после 23 часов продавать запрещено, а в общепите это делать можно.

По словам юриста, клиенты «наливаек» нередко нарушают общественный порядок, распивая алкоголь на улице и дебоширя. Новый нормативный акт поможет не только убрать законодательную лазейку, но и защитить право москвичей на отдых.

Согласно тексту документа, региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения.

— Региональное правительство может, например, увеличить минимально допустимую площадь для кафе, торгующих алкоголем, — объяснила Мария Пятенок. — В том числе и вовсе запретить продавать спиртное в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающей территории.

За разъяснениями о том, как будет работать закон в столице, «ВМ» обратилась в Московскую торгово-промышленную палату. В пресс— службе организации сообщили, что порядок еще не определен.

— Конкретные ограничительные меры для столицы должно определить городское правительство, — уточнили в МТПП.

Сергей Миронов , общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы: