Закон ужесточил правила продажи алкоголя 

Вступил в силу Федеральный закон о запрете продажи алкоголя в небольших кафе, расположенных в жилых домах. Подробности узнал корреспондент «ВМ».
Под действие нового закона попадают заведения общепита с площадью зала менее 20 квадратных метров.
— Это делается для борьбы с так называемыми наливайками — торговыми точками, которые регистрируют как кафе, чтобы продавать алкоголь ночью, — рассказала «ВМ» адвокат Мария Пятенок. — Ведь в магазинах спиртное после 23 часов продавать запрещено, а в общепите это делать можно.
По словам юриста, клиенты «наливаек» нередко нарушают общественный порядок, распивая алкоголь на улице и дебоширя. Новый нормативный акт поможет не только убрать законодательную лазейку, но и защитить право москвичей на отдых.
Согласно тексту документа, региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения.
— Региональное правительство может, например, увеличить минимально допустимую площадь для кафе, торгующих алкоголем, — объяснила Мария Пятенок. — В том числе и вовсе запретить продавать спиртное в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающей территории.
За разъяснениями о том, как будет работать закон в столице, «ВМ» обратилась в Московскую торгово-промышленную палату. В пресс— службе организации сообщили, что порядок еще не определен.
— Конкретные ограничительные меры для столицы должно определить городское правительство, — уточнили в МТПП.
Сергей Миронов, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы:
— Новый закон особенно актуален для регионов, где проблема стоит наиболее остро. В столице проблемы «наливаек» практически не существует — благодаря тому, что городской Департамент торговли и услуг хорошо отладил схему выдачи лицензий на продажу алкоголя.