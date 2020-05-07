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Nissan опроверг слухи об уходе с европейского рынка 

Прайм 16 часов назад
Nissan ответил на слухи об уходе с европейского рынка
Фото: РИА Новости
Японский автоконцерн Nissan опубликовал официальное опровержение информации агентства Reuters о возможном уходе из стран Европы.
Ранее агентство со ссылкой на источники писало, что концерн планирует сосредоточиться на трех основных рынках для своей продукции. Это США, Япония и Китай. В странах Европы, сообщало агентство, бренд намерен сократить свое присутствие.
В заявлении концерна говорится, что Nissan продолжит укреплять продуктовую линейку в Европе: это является частью стратегии бренда по повышению конкурентоспособности бизнеса.
Первым шагом по обновлению модельного ряда на рынке Европы стал автомобиль Juke, выпущенный в ноябре 2019 года. В то же время на заводе в Сандерленде (Великобритания) начались работы по подготовке к запуску серийного производства кроссовера Qashqai нового поколения.
Российское представительство Nissan сообщило, что в нашей стране основу продуктовой линейки составляют кроссоверы и внедорожники местной сборки. Компания представлена в России моделями Terrano, Murano, недавно обновленными X-Trail и Qashqai. Их производство налажено на заводе в Санкт-Петербурге.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за прошлый 2019 год дилеры японского бренда реализовали в РФ 64 974 новых автомобиля, снижение к 2018 году составило почти 20%.
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