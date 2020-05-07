Uniper вложила в «Северный поток — 2» €700 млн 

Германский концерн Uniper направил на финансирование проекта "Северный поток — 2" €700 млн из обещанной суммы в €950 млн и верит в завершение проекта. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сказал топ-менеджер компании.

"Что касается инвестиций, то мы говорим примерно о €700 млн", — сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько компания вложила в реализацию проекта.

"В конечном счете мы только финансовый партнер, не акционер проекта. Как инвестор мы ожидаем возврата инвестиций. Мы доверяем компании [оператору] и верим, что проект будет завершен и они справятся со всеми вызовами", — заключил он.