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Uniper вложила в «Северный поток — 2» €700 млн 

ТАСС 15 часов назад
Uniper вложила в «Северный поток-2» €700 млн
Фото: Reuters
Германский концерн Uniper направил на финансирование проекта "Северный поток — 2" €700 млн из обещанной суммы в €950 млн и верит в завершение проекта. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сказал топ-менеджер компании.
"Что касается инвестиций, то мы говорим примерно о €700 млн", — сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько компания вложила в реализацию проекта.
"В конечном счете мы только финансовый партнер, не акционер проекта. Как инвестор мы ожидаем возврата инвестиций. Мы доверяем компании [оператору] и верим, что проект будет завершен и они справятся со всеми вызовами", — заключил он.
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