ЦБ и кабмин заключили акционерное соглашение по Сбербанку

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Правительство и Банк России подписали 30 апреля акционерное соглашение по Сбербанку , регулятор передал правительству свою последнюю акцию банка, говорится в сообщении ЦБ.

Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей.

"В целях обеспечения прав и законных интересов участников корпоративных отношений, в том числе миноритарных акционеров, обеспечения преемственности корпоративного управления и исполнения приоритетных направлений деятельности ПАО "Сбербанк" 30 апреля 2020 года между Банком России и правительством Российской Федерации в лице Минфина России заключено акционерное соглашение", — сказано в документе.

Отмечается, что акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.