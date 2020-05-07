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ЦБ и правительство заключили акционерное соглашение по Сбербанку 

РИА Новости 11 часов назад
ЦБ и кабмин заключили акционерное соглашение по Сбербанку
Фото: РИА Новости
Правительство и Банк России подписали 30 апреля акционерное соглашение по Сбербанку, регулятор передал правительству свою последнюю акцию банка, говорится в сообщении ЦБ.
Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей.
"В целях обеспечения прав и законных интересов участников корпоративных отношений, в том числе миноритарных акционеров, обеспечения преемственности корпоративного управления и исполнения приоритетных направлений деятельности ПАО "Сбербанк" 30 апреля 2020 года между Банком России и правительством Российской Федерации в лице Минфина России заключено акционерное соглашение", — сказано в документе.
Отмечается, что акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.
"Последняя акция ПАО "Сбербанк", принадлежавшая Банку России, передана правительству Российской Федерации 30 апреля 2020 года", — добавили в ЦБ.
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Комментарии
Компании , Сбербанк России , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России
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