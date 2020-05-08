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Крупный бизнес в борьбе с пандемией 

Газета.Ru 52 минуты назад
Крупный бизнес вступил в борьбу с пандемией
Фото: РИА Новости
В России по-прежнему фиксируется ежедневный рост случаев выявления коронавируса. На 7 мая было зафиксировано более 177 тыс. эпизодов — на 11,2 тыс. больше, чем днем ранее. При этом COVID-19 распространяется все дальше от Москвы, но и в столице ситуация еще не стабилизировалась. Чтобы увеличить количество коек, власти рассматривают возможность использовать городские парки и другие подходящие площадки, а также начали принимать предложения крупного бизнеса по переоборудованию объектов недвижимости под временные госпитали.
Еще в конце апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о том, что два госпиталя будут размещены в парке «Патриот», а также в «Крокус Сити Холле», принадлежащем семье владельца Crocus Group Араза Агаларова. Информацию подтвердил его сын, певец Эмин Агаларов. Во вместительном концертном зале планируется поставить 1,5 тыс. коек и подвести к ним кислородное оборудование и аппараты искусственной вентиляции легких.
Буквально на днях заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом бизнесменов — владельцев столичной недвижимости, которые «сами инициативно предлагают их для размещения временных госпиталей».
Пока договоренность именно про госпиталь на территории частного объекта в столице достигнута только с совладельцами группы компаний «Киевская площадь» Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Девелоперы, много лет возглавляющие рейтинг крупнейших рантье журнала Forbes, передают под нужды города автомобильный торговый центр «Москва» и, как рассказал Бирюков, сами будут заниматься его переоборудованием. Многочисленных арендаторов комплекса на Каширском шоссе еще перед майскими праздниками предупредили о необходимости съехать. По данным заммэра, в автоцентре разместятся около 2 тыс. коек.
Ранее Нисанов и Илиев предоставили весь номерной фонд (421 номер) гостиницы Radisson Славянская для проживания медицинских работников, как привлеченных из других регионов, так и московских врачей, которые вынуждены временно изолироваться от своих семей. На данный момент занято более 360 номеров. Медикам также предоставляется двухразовое питание, при этом кухня отеля подстраивается под график гостей.
«Мы считаем своим долгом помочь городу и совместными усилиями как можно быстрее отразить этот удар», — объяснил инициативы своей компании Год Нисанов.
Кроме того, владельцы «Киевской площади» попросили арендаторов принадлежащего им гастроквартала «Центральный рынок» на Рождественском бульваре обеспечить бесплатными горячими обедами врачей реанимационных и терапевтических отделений, работающих фактически на передовой борьбы с COVID-19. В данный момент питание на регулярной основе получают сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского и Городской клинической больницы №31, перепрофилированной под лечения пациентов с коронавирусом.
Расширение госпитальных мощностей в столице — мера, ориентированная, скорее, на предупреждение.
В начале мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании дополнительных 10 тыс. коек. «Не знаю, будем мы вводить их или нет, это покажет время, покажет развитие пандемии. Если понадобится, чтобы у нас был в запасе коечный фонд, мощности медицинской системы, которые дают ощущение прочности и гарантии того, что ни один москвич не останется без медицинской помощи», — объяснил он. Не исключено, что эти места могут понадобиться и для тяжелых больных из ближайших регионов, где распространение пандемии идет со значительным отставанием от Москвы.
«Крупный бизнес мобилизовался одним из первых, — считает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. — Помимо владельцев «Киевской площади», и другие собственники коммерческой недвижимости в Москве — гостиничных, торговых и развлекательных площадок, практически сразу предложили свои услуги». По мнению политолога, предпринимателями движет «понимание того, что беда коснулась всех, никто не вправе оставаться в стороне».
Директор Центра политического анализа Павел Данилин согласен, что подобные инициативы «это пример социально ответственного поведения бизнеса, и такие примеры можно наблюдать по всей стране». Субъекты федерации все больше ощущают поддержку крупного бизнеса.
Наряду с непосредственной помощью на местах, крупный российских бизнес также участвует в разработке вакцины для борьбы с COVID-19.
Координации в том числе и этой работы был посвящен недавний круглый стол в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), где был создан совет по противодействию коронавирусной инфекции. При этом РСПП также объединяет практики взаимодействия бизнеса с региональными властями по координации противоэпидемических шагов и оказанию помощи местным системам здравоохранения.
«За каждым крупным предприятием стоят сотни семей их сотрудников, — объясняет самостоятельные инициативы предпринимателей Павел Данилин. — По сути, бизнес помогает и им тоже».
Вместе с тем политолог уверен, что владельцы компаний, «в особенности производящих стратегически важную для страны продукцию, при необходимости должны быть поддержаны государством».
«Необязательно деньгами, это могут быть налоговые послабления или иные льготы — им еще поднимать экономику после карантина», — считает Данилин.
Видео дня. Как пандемия меняет статьи расходов москвичей
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Комментарии 1
Компании , Статьи , Араз Агаларов , Год Нисанов , Андрей Воробьев , Сергей Собянин , Эмин Агаларов , Олег Матвейчев , Петр Бирюков , Павел Данилин , Российский союз промышленников и предпринимателей , ВШЭ , Forbes
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