ВЭБ.РФ купит долю в КБ Стрелка 

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Государственная корпорация ВЭБ.РФ приобретет долю в КБ Стрелка. В планах партнеров — совместная работа в российских регионах, а также на территории стран СНГ и ШОС

В КБ Стрелка считают партнерство с госкорпорацией возможностью «достичь значимых изменений в масштабе страны».

«Сейчас города как никогда нуждаются в новых устойчивых подходах к развитию, созданию новых сценариев жизни. И здесь партнерство с ВЭБ.РФ позволит системно помочь городам справиться с новыми вызовами — получить быстрые победы и долгосрочные решения, выйти на устойчивый рост», — рассказал генеральный директор КБ Стрелка Денис Леонтьев.

Леонтьев добавил, что за семь лет работы компания реализовала 260 проектов в 390 городах и создала новый для России рынок городского консалтинга.

Представитель ВЭБ.РФ сообщил, что в госкорпорации рассматривают сделку как приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, которая является одним из приоритетных направлений для ВЭБ.РФ как института развития.

• Миссия КБ Стрелка — содействие экономическому развитию городов и повышению качества жизни горожан. Для ее реализации компания активно развивает направления по развитию территорий и городских индустрий, мобильности, городских технологий, туризма и экологии.

• Компания сегодня является автором ключевых городских проектов в стране, включая проекты национального масштаба: Стандарт комплексного развития территорий, всероссийский Индекс качества городской среды, Комплексную программу улучшения среды моногородов.

• КБ Стрелка является обладателем более 15 международных премий, включая Urban Land Institute Awards 2019, ISOCARP Awards 2018, Qatar Sustainability Awards 2018, LILA Awards 2018.