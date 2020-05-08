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ВЭБ.РФ купит долю в КБ Стрелка 

Вероника Полынина 49 минут назад
ВЭБ.РФ купит долю в КБ Стрелка
Фото: РИА Новости
Государственная корпорация ВЭБ.РФ приобретет долю в КБ Стрелка. В планах партнеров — совместная работа в российских регионах, а также на территории стран СНГ и ШОС.
В КБ Стрелка считают партнерство с госкорпорацией возможностью «достичь значимых изменений в масштабе страны».
«Сейчас города как никогда нуждаются в новых устойчивых подходах к развитию, созданию новых сценариев жизни. И здесь партнерство с ВЭБ.РФ позволит системно помочь городам справиться с новыми вызовами — получить быстрые победы и долгосрочные решения, выйти на устойчивый рост», — рассказал генеральный директор КБ Стрелка Денис Леонтьев.
Леонтьев добавил, что за семь лет работы компания реализовала 260 проектов в 390 городах и создала новый для России рынок городского консалтинга.
Представитель ВЭБ.РФ сообщил, что в госкорпорации рассматривают сделку как приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, которая является одним из приоритетных направлений для ВЭБ.РФ как института развития.
• Миссия КБ Стрелка — содействие экономическому развитию городов и повышению качества жизни горожан. Для ее реализации компания активно развивает направления по развитию территорий и городских индустрий, мобильности, городских технологий, туризма и экологии.
• Компания сегодня является автором ключевых городских проектов в стране, включая проекты национального масштаба: Стандарт комплексного развития территорий, всероссийский Индекс качества городской среды, Комплексную программу улучшения среды моногородов.
• КБ Стрелка является обладателем более 15 международных премий, включая Urban Land Institute Awards 2019, ISOCARP Awards 2018, Qatar Sustainability Awards 2018, LILA Awards 2018.
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Компании , Денис Леонтьев , ШОС
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