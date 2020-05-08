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Российский миллиардер потребовал закрыть четыре города 

Вероника Полынина 11 минут назад
Российский миллиардер потребовал закрыть четыре города
Фото: government.ru, CC BY-SA 4.0
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов звонил губернаторам четырех регионов и требовал закрыть города, в которых находятся его предприятия. Об этом сообщила газета The New York Times.
По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, Мордашов сказал губернаторам, что они должны «как можно быстрее принять ограничительные меры» и предложил свою помощь.
«Северсталь» передала полиции Череповца респираторы и способствовала организации блокпостов. Также Мордашов призвал сотрудников череповецкого предприятия «Северстали» присоединиться к полиции в патрулях. Инженеры-разработчики компании создали сервис, позволяющий городу контролировать соблюдение карантина. Кроме того, миллиардер закупил 20 аппаратов ИВЛ для городских больниц и выделил корпоративное жилье для изоляции приезжающих в город.
«Рамблер» сообщал, что в апреле Алексей Мордашов распорядился выплатить всем сотрудникам «Северстали» по 10 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период пандемии коронавируса. Инициатива обошлась компании в 500 миллионов рублей.
Видео дня. Как пандемия меняет статьи расходов москвичей
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Компании , Алексей Мордашов
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