Российский миллиардер потребовал закрыть четыре города 

По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, Мордашов сказал губернаторам, что они должны «как можно быстрее принять ограничительные меры» и предложил свою помощь.

«Северсталь» передала полиции Череповца респираторы и способствовала организации блокпостов. Также Мордашов призвал сотрудников череповецкого предприятия «Северстали» присоединиться к полиции в патрулях. Инженеры-разработчики компании создали сервис, позволяющий городу контролировать соблюдение карантина. Кроме того, миллиардер закупил 20 аппаратов ИВЛ для городских больниц и выделил корпоративное жилье для изоляции приезжающих в город.

«Рамблер» сообщал, что в апреле Алексей Мордашов распорядился выплатить всем сотрудникам «Северстали» по 10 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период пандемии коронавируса. Инициатива обошлась компании в 500 миллионов рублей.